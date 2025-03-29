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Haberler Yaşam Yozgat bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Yozgat’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:32 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 11:32

Yozgat bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Yozgat’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı dolayısıyla, bayram namazı saatleri de gündemde. Ramazan ayının 29 Mart'ta sona ermesinin ardından 30 Mart'ta bayram coşkusu başlayacak. Bayramın ilk günü, Türkiye'nin her yerinde camilerde cemaatle birlikte bayram namazı kılınacak. Yozgat ilinde de bu özel ibadet için namaz saati merak ediliyor. Diyanet'in açıklamasına göre, 2025 Yozgat bayram namazı saati belli oldu. Peki; 2025 Yozgat'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Yozgat bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Yozgat’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı, Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günü kılınan ve iki rekattan oluşan özel bir ibadettir. Hanefî mezhebine göre vâcip, Şâfiî mezhebine göre ise sünnet olarak kabul edilen bayram namazı, bu yıl 30 Mart günü kılınacak. Bu özel özel günde müminler, alınlarını secdeye koyarak ellerini semaya kaldıracaklar. Peki, 2025 Yozgat'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet ile Yozgat bayram namazı saati ve diğer detaylar.

Yozgat bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Yozgat’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

YOZGAT BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2025

Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayıp 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Otuz günlük oruç ibadetinin ardından bayram sevincini yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilere akın edecekler.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için bayram namazı vakitlerini açıkladı. Yozgat'taki bayram namazı saati ise 06:59 olarak belirlendi.

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Yozgat bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Yozgat’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

FİTRE NE ZAMANA KADAR VERİLİR?

Fitrenin ödeme zamanıyla ilgili olarak, konuya dair hadisler ve sahabe uygulamaları, bu vaktin bayramın birinci günü sabah namazıyla bayram namazı arası olduğunu göstermektedir.

Fitreden maksadın fakir müminlerin bayram günlerinde ihtiyaçlarını karşılamak olduğu düşünülür ve ilgili hadislerle sahâbe tatbikatı da göz önüne alınırsa önemli bir mazeret bulunmadıkça bu ibadeti bayram gününden sonraya bırakmanın uygun olmadığı anlaşılır.

Yozgat bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Yozgat’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34, Bayburt: 06.37, Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06.30, Bolu: 07.12, Burdur: 07.17, Bursa: 07.22, Çanakkale: 07.32, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58, Denizli: 07.22, Diyarbakır: 06.37, Düzce: 07.13, Edirne: 07.32, Elazığ: 06.41, Erzincan: 06.40, Erzurum: 06.33, Eskişehir: 07.16, Gaziantep: 06.49, Giresun: 06.44, Gümüşhane: 06.40, Hakkari: 06.23, Hatay: 06.54, Iğdır: 06.22, Isparta: 07.16, İstanbul: 07.22, İzmir: 07.30, Kahramanmaraş: 06.50, Karabük: 07.07, Karaman: 07.05, Kars: 06.26, Kastamonu: 07.03, Kayseri: 06.56, Kilis: 06.50, Kırıkkale: 07.04, Kırklareli: 07.29, Kırşehir: 07.01, Kocaeli: 07.18, Konya: 07.08, Kütahya: 07.18, Malatya: 06.45, Manisa: 07.28, Mardin: 06.35, Mersin: 07.00, Muğla: 07.25, Muş: 06.32, Nevşehir: 06.59, Niğde: 06.59, Ordu: 06.46, Osmaniye: 06.53, Rize: 06.36, Sakarya: 07.16, Samsun: 06.53, Şanlıurfa: 06.43, Siirt: 06.30, Sinop: 06.57, Şırnak: 06.28, Sivas: 06.50, Tekirdağ: 07.28, Tokat: 06.52, Trabzon: 06.39, Tunceli: 06.40, Uşak: 07.20, Van: 06.25, Yalova: 07.21, Yozgat: 06.59, Zonguldak: 07.11."

Yozgat bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Yozgat’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?
Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.
Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek: