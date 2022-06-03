Yozgat Piknik Alanları - Yozgat Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Yozgat, Türkiye'nin 'tahıl ambarı' olarak nam salmış İç Anadolu Bölgesinin nadide bir şehridir. Kendine has yöresel özellikleri bulunan ilin, mutfağı da bir o kadar zengindir. Yozgat topraklarının çoğunluğunu, ekili-dikili araziler, ormanlar, çayırlar ve meralar oluşturur. Denize kıyısı olmayan şehir, doğal güzelliğinin büyük çoğunluğunu yeşil alanlara borçludur. Yozgat mesire alanları da bunlara dahildir. Yozgat piknik yerleri, sıcak ve kurak geçen yaz aylarında dışarıda vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihidir. Yozgat piknik alanları nerelerdir sorusunun cevabı yazımızda…