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Haberler Yaşam Yozgat Piknik Alanları - Yozgat Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 03.06.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 11:40

Yozgat Piknik Alanları - Yozgat Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Yozgat, Türkiye'nin 'tahıl ambarı' olarak nam salmış İç Anadolu Bölgesinin nadide bir şehridir. Kendine has yöresel özellikleri bulunan ilin, mutfağı da bir o kadar zengindir. Yozgat topraklarının çoğunluğunu, ekili-dikili araziler, ormanlar, çayırlar ve meralar oluşturur. Denize kıyısı olmayan şehir, doğal güzelliğinin büyük çoğunluğunu yeşil alanlara borçludur. Yozgat mesire alanları da bunlara dahildir. Yozgat piknik yerleri, sıcak ve kurak geçen yaz aylarında dışarıda vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihidir. Yozgat piknik alanları nerelerdir sorusunun cevabı yazımızda…

Yozgat Piknik Alanları - Yozgat Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Orta Kızılırmak Bölümü'nde bulunan il, Bozok Platosu üzerine kuruludur. Anadolu'nun, kökleri çok eskiye dayanan yerleşim merkezleri arasındadır. Yozgat, ilk Anadolu medeniyetlerinin başında gelen Hititler'in merkezi Hattuşaş ile sınırdır. Frikya ve Lidyalılar da bölgeye uzunca bir süre hakim olmak istemiş, ancak başarılı olamamıştır. Tarihi anlamda derin bir birikime sahip olan Yozgat'ın, doğası da bir o kadar etkileyicidir. Birbirinden güzel milli parkları ve Yozgat mesire alanları, yeşili sevenleri hayran bırakacak güzelliktedir. Deniz'in eksikliğini hissettirmeyen muhteşem doğası sayesinde Yozgat piknik alanları, en çok gidilen yerlerdir. İşte Yozgat piknik yerleri ile ilgili merak edilenler…

Yozgat Piknik Alanları - Yozgat Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Yozgat'taki Piknik ve Mesire Yerleri Nerelerdir?

Topraklarının %28'ni ormanların ve %15'ni de meraların oluşturduğu Yozgat'taki mesire yerleri şunlardır:

1.Yozgat Çamlığı Milli Parkı

Geniş kapsamlı bir milli park olan Yozgat Çamlığı'nın, hizmet verdiği alan sayısı çok fazladır. Bir piknik alanından fazlası olan parkın içinde, otel, İdari Ziyaretçi Tanıtım Merkezi, Tabiat Eğitim Merkezi, birden fazla mescit, restoran, futbol sahası, spor alanları, kafeterya, oyun alanları, teraslar, otopark, wc, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, büfe gibi hizmetler vardır.

2.Yozgat Fatih Tabiat Parkı

Bir vadide bulunan bu tabiat parkı, mükemmel bir şekilde planlanmış peyzaj yapısı, ormanı, gölü ve muhteşem manzarası ile güzel mesire alanlarındandır. Ziyaretçilere sağladığı imkanlar arasında, bisiklet parkuru, yürüyüş yolları, piknik yapmak için yeşil alanları ve spor aletleri bulunur.

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Yozgat Piknik Alanları - Yozgat Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

3.Saray Belediyesi Piknik Alanı

Meyve ağaçları, yolları, piknik yapmaya gelenler için masalar, çardaklar ve otopark ile Yozgat'ın çok fonksiyonlu mesire yerlerinden biridir.

4.Koç Emek Parkı

Göl manzarası, geniş ağaçlık alanları, ulaşım kolaylığı, çardakları ile yaz-kış fark etmeksizin vakit geçirmek ve kafa dinlemek isteyenler için uygun bir piknik yeridir.

5.Cevdet Dündar Göleti

Göletin hemen yanında yer alan piknik alanı sayesinde, ziyaretçilerin manzara eşliğinde piknik yapmasına imkan tanır. Ormanlık bir alan olması nedeniyle, yaz aylarında tavan yapan sıcaklığa karşı serin kalma ve gölgede dinlenme keyfi sunar.

Yozgat Piknik Alanları - Yozgat Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

6.Kaynarpınar Mesire Alanı

Ailece eğlenceli bir gün geçirmeye yönelik bir mesire alanıdır. İçinde, çocuk oyun havuzu ve parkı, uzun ve geniş yolları, manzara keyfi oluşturan küçük göleti, spor alanı, güneşten korunmayı sağlayan çardakları ve mescidi vardır.

7.Yozgat Kent Ormanı

Adından da anlaşılacağı üzere tamamen ormanlık alandan oluşan bir piknik yeridir. Sessizliği ve sakinliği sevenlere yönelik bir ortam sunan Yozgat Kent Ormanı, göl manzarası ile büyüleyici bir atmosfere sahiptir.

Yozgat Piknik Alanları - Yozgat Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

8.Sorgun Mesire Alanı

Göz alabildiğine geniş arazisi, ağaçları, çocuk parkı, spor aletleri, seyir terası, çardakları, mangal bölümü, ve kuş bakışı manzarası ile Yozgat'ın uğrak mesire alanları arasında yer alır.

9.Ağaçoluk Mesire Alanı

Tamamen doğal yapısını koruyan yerlerden hoşlananların ilgisini çekebilecek bir piknik yeridir. Peyzaj çalışmalarına tabi tutulmayan bu alan, bütünüyle çimlerden ve ağaçlıklardan oluşur.

10.Kadıpınarı Tabiat Parkı

Geyikleri, oyun parkı, bisiklet ve yürüyüş yolu ile pikniğe gelenlerin beklentisini karşılayan hoş bir yerdir.

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