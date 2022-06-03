Yozgat Piknik Alanları - Yozgat Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Yozgat'taki Piknik ve Mesire Yerleri Nerelerdir?

Topraklarının %28'ni ormanların ve %15'ni de meraların oluşturduğu Yozgat'taki mesire yerleri şunlardır:

1.Yozgat Çamlığı Milli Parkı

Geniş kapsamlı bir milli park olan Yozgat Çamlığı'nın, hizmet verdiği alan sayısı çok fazladır. Bir piknik alanından fazlası olan parkın içinde, otel, İdari Ziyaretçi Tanıtım Merkezi, Tabiat Eğitim Merkezi, birden fazla mescit, restoran, futbol sahası, spor alanları, kafeterya, oyun alanları, teraslar, otopark, wc, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, büfe gibi hizmetler vardır.

2.Yozgat Fatih Tabiat Parkı

Bir vadide bulunan bu tabiat parkı, mükemmel bir şekilde planlanmış peyzaj yapısı, ormanı, gölü ve muhteşem manzarası ile güzel mesire alanlarındandır. Ziyaretçilere sağladığı imkanlar arasında, bisiklet parkuru, yürüyüş yolları, piknik yapmak için yeşil alanları ve spor aletleri bulunur.