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Yüksel Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayetinde karar: İşte Anne Yüksel Güran'ın cezası
Giriş Tarihi: 28.12.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
22:06
Yüksel Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayetinde karar: İşte Anne Yüksel Güran'ın cezası
Diyarbakır'da gerçekleşen Narin Güran cinayeti davasında mahkeme kararı çıktı. Gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan anne Yüksel Güran'ın cezası belli oldu. Bahtiyar ve Güran ailesinin sanık olduğu duruşmada son savunmaların ardından dava kararı açıklandı. Peki; Yüksel Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl, müebbet aldı mı?