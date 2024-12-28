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Haberler Yaşam Yüksel Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayetinde karar: İşte Anne Yüksel Güran'ın cezası
Giriş Tarihi: 28.12.2024 21:56 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 22:06

Yüksel Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayetinde karar: İşte Anne Yüksel Güran'ın cezası

Diyarbakır'da gerçekleşen Narin Güran cinayeti davasında mahkeme kararı çıktı. Gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan anne Yüksel Güran'ın cezası belli oldu. Bahtiyar ve Güran ailesinin sanık olduğu duruşmada son savunmaların ardından dava kararı açıklandı. Peki; Yüksel Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl, müebbet aldı mı?

Yüksel Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayetinde karar: İşte Anne Yüksel Güran’ın cezası

Yüksel Güran cezası belli oldu. Son savunmasında yeniden kızı Narin'i öldürmediğini belirten ve Narin'in hiçbir zaman eve gelmediği konusunda direten anne için karar çıktı. Peki; Yüksel Güran ne kadar hapis cezası aldı? İşte yanıtı...

Yüksel Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayetinde karar: İşte Anne Yüksel Güran’ın cezası

YÜKSEL GÜRAN CEZASI BELLİ OLDU!

Narin Güran cinayeti davasında karar belli oldu. Duruşmaya gelen sanıklar anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın cezası şöyle:

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Yüksel Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayetinde karar: İşte Anne Yüksel Güran’ın cezası

ANNE YÜKSEL GÜRAN NE KADAR HAPİS CEZASI ALDI?

Salim, Enes ve Yüksel Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Yüksel Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayetinde karar: İşte Anne Yüksel Güran’ın cezası

YÜKSEL GÜRAN'IN SON SAVUNMASI

Yüksel Güran, savunmasında şunları söyledi: "Ben evladımı kaybettim kimse bana Yüksel başın sağolsun demedi. Sadece ilk gün gelirken bir izleyici anne mahkeme salonunda bana 'Yüksel başın sağolsun' diyince dünyalar benim oldu. Biz Arif ile evlendiğimiz zaman ilk gece söz verdik, birbirimize asla yalan söylemeyeceğiz diye. Narin'in kaybıyla ilgili o gün hiç bir kabahat işlemedik. Beni hep suçladılar.

Neredeyse 17 yıl önce kaybettiğim özürlü kızım için bile beni suçlayacaktır. Bana sorguda 'sen neden rahminden ameliyat oldun. Bende kadın hastalığıdır, o nedenle ameliyat oldum. Bana, 'Gece gündüz ilişki mi yaşadın, rahim sarkması var' diye ağır sözler kullandılar. Bu zalimce bir sorguydu. "Neden babasını kaybolduğunda aramadın' dediler, ben babası Narin'in kaybolduğunu öğrenirse kendini kaybederdi o nedenle aramadım."

"O şimdi kendini güvene almış burada, yemin ederimki onun kökünü kazıyacağım. Salim, neden Nevzat'ı arasın tüm Tavşantepe bizimdir istediğimiz yere gideriz. Bu nedenle Salim, Nevzat'ı neden arasın 'gel yengemle ilişki yaşadık' desin. Namusumuzu ortaya attı. Kendini o kadar zavallı etti ki, devlet şuan onu koruyor. Yalan söylüyor. Ben kızımı 4 aydır vahşi bir şekilde kaybettim.

Yüksel Güran ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayetinde karar: İşte Anne Yüksel Güran’ın cezası

Ben Narin'i 9 ay karnımda taşıdım, nasıl ona kıyarım. Cezaevine girdiğimde 'kaç çocuğun var' dediler. Ben ağladım bana bunu söylemeyin dedim. Ama mecbur olduğum için 2 ölü, 3 sağ çocuğum var dedim. Bana koğuşta bir tek ezan sesi geliyor ve şöyle dua ediyorum; Rabbim sen biliyorsun bize haksızlık yapıldı. Bana, bize bunları yapan Nevzat'ında karısı Hazal'ı da buraya girsin. Ben dört duvar arasında bu şekilde dua ediyorum. Benim maceram Yusuf Peygamberin macerasına benziyor. Kaynım benim kardeşimdir, birlikte büyüdük, nasıl böyle bişey olabilir" ifadelerini kullandı.

Ben Narin'i 9 ay karnımda taşıdım, nasıl ona kıyarım. Cezaevine girdiğimde 'kaç çocuğun var' dediler. Ben ağladım bana bunu söylemeyin dedim. Ama mecbur olduğum için 2 ölü, 3 sağ çocuğum var dedim. Bana koğuşta bir tek ezan sesi geliyor ve şöyle dua ediyorum; Rabbim sen biliyorsun bize haksızlık yapıldı. Bana, bize bunları yapan Nevzat'ında karısı Hazal'ı da buraya girsin. Ben dört duvar arasında bu şekilde dua ediyorum. Benim maceram Yusuf Peygamberin macerasına benziyor. Kaynım benim kardeşimdir, birlikte büyüdük, nasıl böyle bişey olabilir" ifadelerini kullandı.

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