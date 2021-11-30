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Haberler Yaşam Yunus Göç tutuklandı mı, kimdir? Cani baba Gaziantep'te Yunus Göç tarafından şiddet gören 3 aylık bebeğin sağlık durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 30.11.2021 13:30 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 14:12

Yunus Göç tutuklandı mı, kimdir? Cani baba Gaziantep'te Yunus Göç tarafından şiddet gören 3 aylık bebeğin sağlık durumu nasıl?

Sosyal medyada infiale sebep olan 3 aylık bir bebeği darp eden cani baba Yunus Göç milyonların gündemindeki yerini aldı. Bebeğe adeta işkence eden şahıs büyük tepki görürken öte yandan Gaziantep'teki skandal görüntüler kan dondurdu. Bu noktada "Yunus Göç kimdir, tutuklandı mı, şiddet gören bebeğin sağlık durumu nasıl?" soruları yanıt aramaya başladı. İşkence uygulanan 3 aylık bebeğin, görüntülerdeki çığlıkları milyonları ayağa kaldırdı. Peki, Gaziantep bebeğine şiddet uygulayan cani baba Yunus Göç kimdir, tutuklandı mı, şiddet gören bebeğin sağlık durumu nasıl? İşte olayla ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...

Yunus Göç kimdir, tutuklandı mı? Gaziantep’te cani baba Yunus Göç tarafından şiddet gören 3 aylık bebeğin sağlık durumu nasıl?

Sosyal medyada hızla yayılan 3 aylık bebeğin işkence gördüğü video milyonları ayağa kaldırırken cani baba Yunus Göç'ün gözaltına alındığı bilgisi geldi. İHA'nın haberine göre ismi Yunus Göç olan şahsın bebeğini korkunç şekilde darp ettiği o görüntüler telefon kamerasına saniye saniye kaydedildi. Minik bebeğin tedavisi ise hastanede devam ediyor. Olayla ilgili olarak "Yunus Göç kimdir, tutuklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Sosyal medyada hızla yayılan 3 aylık bebeğin işkence gördüğü video ile gündeme gelen cani baba Yunus Göç hakkında detaylar...

Yunus Göç kimdir, tutuklandı mı? Gaziantep’te cani baba Yunus Göç tarafından şiddet gören 3 aylık bebeğin sağlık durumu nasıl?

YUNUS GÖÇ KİMDİR?

Gaziantep'te yaşanan korkunç olay milyonların gündemindeki yerini aldı. Henüz 3 aylık olan bebeğe dakikalarca şiddet uygulayan cani babanın sosyal medyada yayılan görüntüleri milyonların tepkisini çekti.

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay sonrası minik bebeğe şiddet uygulayan Yunus Göç gözaltına alındı.

Gelen son dakika haberine göre; Gaziantep'te bebeğini darbeden baba, tutuklandı.

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Yunus Göç kimdir, tutuklandı mı? Gaziantep’te cani baba Yunus Göç tarafından şiddet gören 3 aylık bebeğin sağlık durumu nasıl?

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Olayla ilgili Gaziantep Valiliği açıklamada bulundu.

"29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.'nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır.

Yunus Göç kimdir, tutuklandı mı? Gaziantep’te cani baba Yunus Göç tarafından şiddet gören 3 aylık bebeğin sağlık durumu nasıl?

Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yunus Göç kimdir, tutuklandı mı? Gaziantep’te cani baba Yunus Göç tarafından şiddet gören 3 aylık bebeğin sağlık durumu nasıl?

ÖLDÜRESİYE DÖVÜLEN BEBEĞİN ANNESİ KONUŞTU

Gaziantep'te 2 aylık bebeği babası tarafından acımasızca dövülen anne Semra Göç, yaşadıklarını anlattı. Günlerdir uyuyamadığını söyleyen gözü yaşlı anne Göç, eşinin en ağır cezayı almasını istediğini belirterek,

"En ağır cezayı alsın hapse girsin. Cezasını çeksin. Hiç çıkmasın oradan" dedi.

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