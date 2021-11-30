Sosyal medyada infiale sebep olan 3 aylık bir bebeği darp eden cani baba Yunus Göç milyonların gündemindeki yerini aldı. Bebeğe adeta işkence eden şahıs büyük tepki görürken öte yandan Gaziantep'teki skandal görüntüler kan dondurdu. Bu noktada "Yunus Göç kimdir, tutuklandı mı, şiddet gören bebeğin sağlık durumu nasıl?" soruları yanıt aramaya başladı. İşkence uygulanan 3 aylık bebeğin, görüntülerdeki çığlıkları milyonları ayağa kaldırdı. Peki, Gaziantep bebeğine şiddet uygulayan cani baba Yunus Göç kimdir, tutuklandı mı, şiddet gören bebeğin sağlık durumu nasıl? İşte olayla ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...