Yürek Çıkmazı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Aralık TRT 1 yayın akışı

Yürek Çıkmazı bu hafta var mı yok mu, neden yok soruları yanıt aramaya başladı. Her hafta Salı günü ekranlara gelmeye başlayan yeni dizi oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor. TRT 1 ekranlarında yayımlanan Dünya Kupası maçları nedeniyle birçok dizinin yeni bölümü ileri bir tarihe ertelendi. Bu noktada Yürek Çıkmazı bugün var mı, oynayacak mı merak ediliyor. Konuyla ilgili yayın akışına dönüldü. Peki, Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? İşte, TRT 1 yayın akışı 6 Aralık 2022…