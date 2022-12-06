Yürek Çıkmazı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Aralık TRT 1 yayın akışı

TRT 1 ekranlarının her hafta Salı günü yayınlanmaya başlayan yeni dizisi Yürek Çıkmazı bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. Dünya Kupası maçları sebebiyle bazı dizilerin yeni bölümleri ertelendi. Yürek Çıkmazı bu hafta var mı, neden yok soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili sorular 6 Aralık TRT 1 yayın akışı ile cevaplanıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümü kaçırmamak için araştırmalara yoğunlaştı. Peki, Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? İşte, yanıtlar…