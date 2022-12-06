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Haberler Yaşam Yürek Çıkmazı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Aralık TRT 1 yayın akışı
Giriş Tarihi: 06.12.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 11:11

Yürek Çıkmazı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Aralık TRT 1 yayın akışı

TRT 1 ekranlarının her hafta Salı günü yayınlanmaya başlayan yeni dizisi Yürek Çıkmazı bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. Dünya Kupası maçları sebebiyle bazı dizilerin yeni bölümleri ertelendi. Yürek Çıkmazı bu hafta var mı, neden yok soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili sorular 6 Aralık TRT 1 yayın akışı ile cevaplanıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümü kaçırmamak için araştırmalara yoğunlaştı. Peki, Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? İşte, yanıtlar…

Yürek Çıkmazı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Aralık TRT 1 yayın akışı

Yürek Çıkmazı bu hafta var mı yok mu, neden yok soruları yanıt aramaya başladı. Her hafta Salı günü ekranlara gelmeye başlayan yeni dizi oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor. TRT 1 ekranlarında yayımlanan Dünya Kupası maçları nedeniyle birçok dizinin yeni bölümü ileri bir tarihe ertelendi. Bu noktada Yürek Çıkmazı bugün var mı, oynayacak mı merak ediliyor. Konuyla ilgili yayın akışına dönüldü. Peki, Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? İşte, TRT 1 yayın akışı 6 Aralık 2022…

Yürek Çıkmazı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Aralık TRT 1 yayın akışı

BUGÜN YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜM VAR MI?

6. Bölümü ile ekranlara gelmesi beklenen Yürek Çıkmazı dizisi normal yayın akışışında Salı günleri saat 20.00'de başlıyor.

Ancak yeni bölüm bu akşam ekranlara gelmeyecek.

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Yürek Çıkmazı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Aralık TRT 1 yayın akışı

YÜREK ÇIKMAZI NEDEN YOK?

Son 16 turunda gerçekleşen Dünya Kupası maçları nedeniyle Yürek Çıkmazı yeni bölüm bu akşam ekranlara gelmeyecek.

Dizinin yayın saatinde Fas – İspanya ve Portekiz – İsviçre maçı ekranlara gelecek.

Yürek Çıkmazı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Aralık TRT 1 yayın akışı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

17:00 Ana Haber

17:55 İddiaların Aksine

19:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması Japonya-Hırvatistan

20:00 Gönül Dağı Özel

22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması Brezilya-Güney Kore

00:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

02:55 Yeşil Deniz

05:10 Hayallerinin Peşinde

Yürek Çıkmazı bu akşam var mı yok mu, neden yok? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Aralık TRT 1 yayın akışı

YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Salı günü ekranlara gelen dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceği merak konusu. Haftaya da devam edecek Dünya Kupası maçları nedeniyle yeni bölümün yayın tarihi henüz netleşmedi.

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