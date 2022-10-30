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Haberler Yaşam Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncuları: TRT1 yeni dizisi Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor, uyarlama mı?
Giriş Tarihi: 30.10.2022 14:26 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 14:27

Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncuları: TRT1 yeni dizisi Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor, uyarlama mı?

TRT1 yeni dizisi ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncu kadrosu ile gündemdeki yerini aldı. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı yeni yapımın gerçek hikaye mi uyarlama mı olduğu en çok merak edilenler arasında. Ayça Bingöl, İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz gibi isimleri bir araya getiren Yürek Çıkmazı oyuncuları arasında genç yeni yüzler de yer alıyor. TRT'nin merakla beklenen yapımının yayın tarihi belli oldu. Peki, Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor, uyarlama mı, hangi kitaptan? İşte, yeni dizi hakkında merak edilenler…

Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncuları: TRT1 yeni dizisi Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor, uyarlama mı?

Yürek Çıkmazı oyuncuları ve hikayesi ile araştırılmaya başladı. TRT1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak yeni yapımın oyuncu kadrosunda usta oyuncular ve genç isimler yer alıyor. Yürek Çıkmazı uyarlama mı gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor soruları şimdiden arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yürek Çıkmazı konusu ile bir kadın hikayesine odaklanıyor. İşte, yayın tarihi ve günü…

Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncuları: TRT1 yeni dizisi Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor, uyarlama mı?

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ BAŞLIYOR!

TRT1 ekranlarında yayınlanacak yeni yapımdan ilk kareler izleyici ile buluştu. 1. Bölüm 1. Fragmanı ardından yayın tarihi belli olurken araştırmalar başladı.

Yürek Çıkmazı ilk bölümü ile 1 Kasım 2022 Salı günü saat 20.00'de ekranlarda olacak.

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Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncuları: TRT1 yeni dizisi Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor, uyarlama mı?

YÜREK ÇIKMAZI GERÇEK HİKAYE Mİ UYARLAMA MI?

Yürek Çıkmazı'nın hikayesi Atike Hınçlıer'in aynı adlı romanından uyarlandı. Kitap tanıtımında antalılan hikayenin gerçek olduğu da vurgulanıyor.

Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncuları: TRT1 yeni dizisi Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor, uyarlama mı?

YÜREK ÇIKMAZI DİZİ KONUSU

Dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı. Dizi, yalnız bir kadının çocukları ile hayattaki mücadelesini konu ediniyor.

Kitabın tanıtımı ise şöyle:

"Sadece yaşama sebebi olan çocuklarını düşünen bir anneydim. Bu işte bir yanlışlık vardı ama neydi? Bana yaşama hakkı veren Allah'ım, niçin böyle çileli bir hayatı bana reva gördün? Yaşamak buysa yaşayan bir ölüden farksızdım.

Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncuları: TRT1 yeni dizisi Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor, uyarlama mı?

Ben Allah'ın bize yardım edeceğine inanmıyordum. Yardım etmeye niye ihtiyaç duyuyordu ki? Bizi babasız yaratsaydı olmaz mıydı? Ya da zengin ve mutlu olsaydık?

Çocuk bile olamadan yetişkinliğe geçmiştim. Zaten ne oyuncağım olmuştu, ne de oyun oynadığım bir günüm. Şimdi ise kendimi işçi çocuk olarak bulmuştum. Çocuksam nasıl işçi olabilirdim ya da işçiysem nasıl çocuk?

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