Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncuları: TRT1 yeni dizisi Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor, uyarlama mı?

TRT1 yeni dizisi ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncu kadrosu ile gündemdeki yerini aldı. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı yeni yapımın gerçek hikaye mi uyarlama mı olduğu en çok merak edilenler arasında. Ayça Bingöl, İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz gibi isimleri bir araya getiren Yürek Çıkmazı oyuncuları arasında genç yeni yüzler de yer alıyor. TRT'nin merakla beklenen yapımının yayın tarihi belli oldu. Peki, Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor, uyarlama mı, hangi kitaptan? İşte, yeni dizi hakkında merak edilenler…