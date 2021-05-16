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Haberler Yaşam Yüz yüze eğitim ile İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 17 Mayıs'tan sonra okullar açılacak mı, ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 16.05.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 15:20

Yüz yüze eğitim ile İlkokul, ortaokul ve liseler için ? 17 Mayıs'tan sonra okullar açılacak mı, ne zaman açılacak?

Ülkemizde 26 Nisan tarihinden itibaren başlayan tam kapanma süreci sona ererken binlerce vatandaş "Okullar açıldı mı, ne zaman açılacak?" sorusuna ait son dakika gelişmelerine kilitlendi. İlkokul, ortaokul ve liseler bilindiği üzere artış gösteren vaka sayılarının ardından uzaktan eğitime geri dönmüştü. Bu kapsamda normalleşme adımlarıyla ilgili yeni genelge bugün (16 Mayıs) yayımlandı. Öğrenci ve veliler okullarla ilgili verilen kararları merak ediyor. Buna göre; İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar açıldı mı, ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte konuya dair tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri…

Son Dakika: Okullar açıldı mı, ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ile İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?

Artan vaka sayıları nedeniyle 17 günlük tam kapanma sürecine geçilmiş okullarda ise uzaktan eğitim kararı verilmişti. Bu noktada milyonlarca öğrenci ve veli bir süredir "Okullar açıldı mı, ne zaman açılacak?" sorularına ait yanıtı araştırıyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yeni genelgenin yayımlanmasının ardından gözler yüz yüze eğitime geçilecek o tarih için Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Buna göre; İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar açıldı mı, ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte okullarda yüz yüze eğitim sürecine dair son dakika gelişmeleri…

Son Dakika: Okullar açıldı mı, ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ile İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni normalleşme genelgesinde, kreşler ve anaokullarının faaliyetlerine devam edebilecekleri ifade edildi. Öte yandan diğer kademelerdeki eğitim için MEB'in açıklamasına uygun hareket edileceği açıklandı.

İşte genelgede yer alan diğer ayrıntılar;

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI;
- Hafta içi: 21.00-05.00 saatleri arasında,
- Hafta sonu: Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanması,

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Son Dakika: Okullar açıldı mı, ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ile İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?

65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 18 YAŞ ALTI VATANDAŞLARIMIZIN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI
- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmemesi,
- 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmemesi,
- Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesi,

Son Dakika: Okullar açıldı mı, ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ile İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI
- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmaması,
- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmaması,
- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilmesi,

Son Dakika: Okullar açıldı mı, ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ile İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?

YEME-İÇME YERLERİ
- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,

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