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Haberler Yaşam Yüzde Hesaplama nasıl yapılır? En basit ve kolay yüzde hesaplama işlemi
Giriş Tarihi: 16.12.2021 15:33 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 15:38

Yüzde Hesaplama nasıl yapılır? En basit ve kolay yüzde hesaplama işlemi

Yeni asgari ücretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanırken yüzde hesaplama işlemi merak ediliyor. Belirlenen sabit bir miktarın belli bir yüzdesinin ortaya çıkarılması yüzde hesaplama olarak biliniyor. Vergi, zam, iskonto ve özellikle KDV hesaplama, yüzde ve binde hesaplamaları çok sık kullanılır. Peki Yüzde hesaplama nasıl yapılır? En basit ve kolay yüzde hesaplama işlemi

Yüzde Hesaplama nasıl yapılır? En basit ve kolay yüzde hesaplama işlemi

Yüzde Hesaplama nasıl yapılır, en basit yüzde hesaplaması nasıl olur sorusuna yanıt aranıyor. Asgari ücret oranının bugün belli olacak olmasıyla merak konusu olan bu işlem yüz sayısı esas alınarak belirlenen tutarın hesaplanmasıdır. Peki Yüzde Hesaplama nasıl yapılır? En basit ve kolay yüzde hesaplama işlemi

Yüzde Hesaplama nasıl yapılır? En basit ve kolay yüzde hesaplama işlemi

YÜZDE HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Belirlemiş sabit bir miktarın belli bir yüzdesinin ortaya çıkarılması yüzde hesaplama olarak bilinmektedir. Bu doğrultuda A gibi bir miktarın %x'i hesaplanmak isteniyor ise A sayısı ile x sayısı çarpılır ve daha sonra yüze bölünür. İşte bu kadar kolay bir yöntem üzerinden yüzde hesaplama gerçekleştirmek mümkün. Şimdi bu konuda bir örnek yapılırsa daha iyi anlaşılabilir.

ÖRNEK: 500 SAYISININ %50'Sİ KAÇTIR?

Görüldüğü üzere 500 sayısının %50 miktarını hesaplayabilmek için, 500 sayısını 50 ile çarpmak ve daha sonra 100'e bölmek gerekmektedir.

500 x 50 = 250

100

Yukarıdaki işlemi yapmak suretiyle herhangi bir sayının yüzde hesaplaması kolaylıkla ortaya çıkabilir.

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Yüzde Hesaplama nasıl yapılır? En basit ve kolay yüzde hesaplama işlemi

YÜZDE HESABI UYGULAMALARI

Kar-Zarar Hesapları

Alış fiyatı, masraf, mal oluş fiyatı, satış fiyatı, kar, zarar gibi terimleri günlük hayatımızda sık sık duyarız.

Alış Fiyatı:Alınan bir mal için ödenen bedeldir.

Masraf:Alınan malların satış yerine getirilmesi için ödenen taşıma, sigorta, benzeri bedeldir.

Mal Oluş Fiyatı:Alış Fiyatı + Masraflar

Satış Fiyatı:Mal Oluş Fiyatı + Kâr

Bazen çeşitli ndenlerden dolayı bir mal, mal oluş fiyatından düşük bir fiyata satılır bu durumda:

Satış Fiyatı:Mal Oluş Fiyatı – Zarar

Olur.

EN BASİT YÖNTEM İLE YÜZDE NASIL HESAPLANIR?

Matematiksel açıdan en kolay işlemler arasında yüzde gelmektedir. Ancak bu işlemi daha kolay ve hızlı şekilde yapabilmek için, birçok değişik yöntem bulunuyor. Özellikle en basit yöntem ile yüzde hesaplaması için hesaplama araçları değerlendirmek mümkün. İnternet üzerinden hesaplama aracını değerlendirmek suretiyle, gerekli kısımları yazarak kolaylıkla hesaplama yapılabilir. Bu doğrultuda gerekli miktarı girmek ve daha sonra yüzdeyi yazmak yeterlidir

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