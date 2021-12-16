Yüzde Hesaplama nasıl yapılır? En basit ve kolay yüzde hesaplama işlemi

YÜZDE HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Belirlemiş sabit bir miktarın belli bir yüzdesinin ortaya çıkarılması yüzde hesaplama olarak bilinmektedir. Bu doğrultuda A gibi bir miktarın %x'i hesaplanmak isteniyor ise A sayısı ile x sayısı çarpılır ve daha sonra yüze bölünür. İşte bu kadar kolay bir yöntem üzerinden yüzde hesaplama gerçekleştirmek mümkün. Şimdi bu konuda bir örnek yapılırsa daha iyi anlaşılabilir.

ÖRNEK: 500 SAYISININ %50'Sİ KAÇTIR?

Görüldüğü üzere 500 sayısının %50 miktarını hesaplayabilmek için, 500 sayısını 50 ile çarpmak ve daha sonra 100'e bölmek gerekmektedir.

500 x 50 = 250

100

Yukarıdaki işlemi yapmak suretiyle herhangi bir sayının yüzde hesaplaması kolaylıkla ortaya çıkabilir.