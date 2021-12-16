Yüzde Hesaplama nasıl yapılır? En basit ve kolay yüzde hesaplama işlemi

YÜZDE HESABI UYGULAMALARI
Kar-Zarar Hesapları
Alış fiyatı, masraf, mal oluş fiyatı, satış fiyatı, kar, zarar gibi terimleri günlük hayatımızda sık sık duyarız.
Alış Fiyatı:Alınan bir mal için ödenen bedeldir.
Masraf:Alınan malların satış yerine getirilmesi için ödenen taşıma, sigorta, benzeri bedeldir.
Mal Oluş Fiyatı:Alış Fiyatı + Masraflar
Satış Fiyatı:Mal Oluş Fiyatı + Kâr
Bazen çeşitli ndenlerden dolayı bir mal, mal oluş fiyatından düşük bir fiyata satılır bu durumda:
Satış Fiyatı:Mal Oluş Fiyatı – Zarar
Olur.
EN BASİT YÖNTEM İLE YÜZDE NASIL HESAPLANIR?
Matematiksel açıdan en kolay işlemler arasında yüzde gelmektedir. Ancak bu işlemi daha kolay ve hızlı şekilde yapabilmek için, birçok değişik yöntem bulunuyor. Özellikle en basit yöntem ile yüzde hesaplaması için hesaplama araçları değerlendirmek mümkün. İnternet üzerinden hesaplama aracını değerlendirmek suretiyle, gerekli kısımları yazarak kolaylıkla hesaplama yapılabilir. Bu doğrultuda gerekli miktarı girmek ve daha sonra yüzdeyi yazmak yeterlidir