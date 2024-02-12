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Haberler Yaşam Yüzünüz sizin hakkında ne söylüyor? Bu yüz şekline sahip olanların "aldatma" olasılığı daha yüksek!
Giriş Tarihi: 12.02.2024 16:58 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 17:19

Yüzünüz sizin hakkında ne söylüyor? Bu yüz şekline sahip olanların "aldatma" olasılığı daha yüksek!

Farkında olmadan etrafımıza kişiliğimiz hakkında bazı ipuçları verebiliriz. Üstelik bunu yalnızca davranış veya sözlerimizle değil, yüz şeklimizle yapıyoruz. İşte yüz şeklinin karakter hakkında söylediği o ilginç veriler…

Yüzünüz sizin hakkında ne söylüyor? Bu yüz şekline sahip olanların aldatma olasılığı daha yüksek!

Aslında yüzümüz dışarıdan nasıl algılandığımızı şekillendirmede son derece önemlidir. Hatta bazı araştırmalar yüzlerimizin kişiliğimizin gizli ayrıntılarını ortaya çıkarabileceğini öne sürüyor.

Yüzünüz sizin hakkında ne söylüyor? Bu yüz şekline sahip olanların aldatma olasılığı daha yüksek!

Yanaklarınızın büyüklüğünden gözlerinizin hareketine kadar keşfedecek çok şey var. Peki yüzünüz sizin hakkınızda ne söylüyor?

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Yüzünüz sizin hakkında ne söylüyor? Bu yüz şekline sahip olanların aldatma olasılığı daha yüksek!

KAŞLAR

Glasgow Üniversitesi'nden araştırmacılara göre; kaşları kalkık insanlar daha zengin, daha güvenilir, sıcak ve kendine güvenen kişiler olarak görülüyor

Yüzünüz sizin hakkında ne söylüyor? Bu yüz şekline sahip olanların aldatma olasılığı daha yüksek!

Düşük kaş yapısına sahip insanlar ise güvenilmezliğin bir işareti olarak görülüyor.

Yüzünüz sizin hakkında ne söylüyor? Bu yüz şekline sahip olanların aldatma olasılığı daha yüksek!

York Üniversitesi'nden araştırmacılar, kaş hareketini sınırlayan botoks yaptıran kişilerin empati kurma ve başkalarının duygularıyla özdeşleşme konusunda daha az yetenekli olduklarına dair bilgiler sundu.

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