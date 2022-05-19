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Haberler Yaşam Zafer Algöz kimdir? Ünlü oyuncu Zafer Algöz nereli, kaç yaşında, eşi kim? Dizileri ve filmleri
Giriş Tarihi: 19.05.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 10:50

Zafer Algöz kimdir? Ünlü oyuncu Zafer Algöz nereli, kaç yaşında, eşi kim? Dizileri ve filmleri

Zafer Algöz Gibi yorumuyla gündeme bomba gibi düştü! Son dönemde Netflix yapımı Erşan Kuneri dizisiyle yıldızı tekrar parlayan ünlü oyuncu; Exxen'de yayınlanan "Gibi" dizisi ile oyuncuları Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç hakkında Twitter üzerinden yorumlarda bulundu. Haberin ardından gündeme gelen Zafer Algöz kimdir, nereli, kaç yaşında, eşi kim? Soruları yanıt arıyor. Bu tartışmayla büyük etki yaratan ünlü isime Gibi oyuncularından da yanıt gecikmedi. İşte Zafer Algöz filmleri – dizileri ve Gibi yorumu…

Zafer Algöz kimdir? Ünlü oyuncu Zafer Algöz nereli, kaç yaşında, eşi kim? Dizileri ve filmleri

Zafer Algöz kimdir? sorusu dün akşamdan itibaren gündemdeki yerini koruyor. En son Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisiyle çıkış yakalayan ünlü oyuncu bir takipçisinin "Gibi esintileri gördüm" yorumuna "Nişastalı su muhallebisiyle, kaymaklı ekmek kadayıfını mukayese etmeyelim derim. Yoksa tabii ki herkesin zevki birinci mevki" dedi. Feyyaz Yiğit oyunculuğunu da küçümseyen tavrıyla birçok kullanıcıdan tepki alırken ünlü isme hak verenler de oldu. Peki, Zafer Algöz nereli, kaç yaşında, eşi kim, evli mi? İşte ünlü oyuncu Zafer Algöz filmleri, dizileri ve kariyeri…

Zafer Algöz kimdir? Ünlü oyuncu Zafer Algöz nereli, kaç yaşında, eşi kim? Dizileri ve filmleri

ZAFER ALGÖZ KİMDİR?

30 Ağustos 1961 Kars doğumlu olan Zafer Algöz'ün dedesi besteci Kemani Haydar Telhüner'dir. 1975 yılında Bursa Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğün kapsamındaki "Gençlik Kursları" ile tiyatro eğitimi alan sanatçı, 1981 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 1985 yılında mezun olup aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuk kariyerine başladı.

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Zafer Algöz kimdir? Ünlü oyuncu Zafer Algöz nereli, kaç yaşında, eşi kim? Dizileri ve filmleri

1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı, ardından dizi ve sinema filmleri çevirdi. Zafer Algöz hayatı ve profesyonel oyunculuk kariyerine sayısız film sığdırdı. Ünlü oyuncu en son Erşan Kuneri dizisi ile gündemdeki yerini koruyor.

Zafer Algöz eşi Lale Algöz ile mutlu bir beraberlik sürdürüyor. Çiftin bir de kızları var.

Zafer Algöz kimdir? Ünlü oyuncu Zafer Algöz nereli, kaç yaşında, eşi kim? Dizileri ve filmleri

ZAFER ALGÖZ'DEN "GİBİ" YORUMU

Zafer Algöz son dizisi Erşan Kuneri yorumları arasında Twitter'da yer alan "Gibi esintileri gördüm" yorumuna "Gibi'nin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" dedi.

Ardından tepkili yorumlar almaya devam eden Algöz, "Nişastalı su muhallebisiyle, kaymaklı ekmek kadayıfını mukayese etmeyelim derim. Yoksa tabii ki herkesin zevki birinci mevki" diyerek tartışmayı alevlendirdi.

Zafer Algöz kimdir? Ünlü oyuncu Zafer Algöz nereli, kaç yaşında, eşi kim? Dizileri ve filmleri

Bir başka takipçisinin "Feyyaz Yiğit komedisinde sizi görmek ne güzel olurdu" yorumuna da gülüp "Feyyaz Yiğit komedisi mi?" dedi. Oyuncuya Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'tan yanıt geldi:

Sosyal medya hesabından isim vermeden paylaşımda bulunan Kılınç, "Yetişkinliğin ve tekâmülün, biyolojik değil zihinsel ve kültürel süreçlerin sonucu olduğu zahmetsizce gözlemlenebiliyor" ifadelerini kullandı.

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