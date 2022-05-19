1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı, ardından dizi ve sinema filmleri çevirdi. Zafer Algöz hayatı ve profesyonel oyunculuk kariyerine sayısız film sığdırdı. Ünlü oyuncu en son Erşan Kuneri dizisi ile gündemdeki yerini koruyor.

Zafer Algöz eşi Lale Algöz ile mutlu bir beraberlik sürdürüyor. Çiftin bir de kızları var.