Zafer Algöz Gibi yorumuyla gündeme bomba gibi düştü! Son dönemde Netflix yapımı Erşan Kuneri dizisiyle yıldızı tekrar parlayan ünlü oyuncu; Exxen'de yayınlanan "Gibi" dizisi ile oyuncuları Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç hakkında Twitter üzerinden yorumlarda bulundu. Haberin ardından gündeme gelen Zafer Algöz kimdir, nereli, kaç yaşında, eşi kim? Soruları yanıt arıyor. Bu tartışmayla büyük etki yaratan ünlü isime Gibi oyuncularından da yanıt gecikmedi. İşte Zafer Algöz filmleri – dizileri ve Gibi yorumu…