Haberler
Yaşam
Zafere Kaçış konusu ve oyuncuları: Zafere Kaçış filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
15:43
Zafere Kaçış konusu ve oyuncuları: Zafere Kaçış filmi ne zaman çekildi?
Orijinal adıyla Escape to Victory bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Zafere Kaçış filmi oyuncuları arasında Sylvester Stallone, Michael Caine ve Max von Sydow gibi isimler var. Aksiyon, dram, savaş ve spor türlerinde ön plana çıkan filmin yönetmen koltuğunda John Huston oturuyor. Peki; Zafere Kaçış filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?