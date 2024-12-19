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Haberler Yaşam Zafere Kaçış konusu ve oyuncuları: Zafere Kaçış filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:43

Zafere Kaçış konusu ve oyuncuları: Zafere Kaçış filmi ne zaman çekildi?

Orijinal adıyla Escape to Victory bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşuyor. Zafere Kaçış filmi oyuncuları arasında Sylvester Stallone, Michael Caine ve Max von Sydow gibi isimler var. Aksiyon, dram, savaş ve spor türlerinde ön plana çıkan filmin yönetmen koltuğunda John Huston oturuyor. Peki; Zafere Kaçış filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

Zafere Kaçış konusu ve oyuncuları: Zafere Kaçış filmi ne zaman çekildi?

Zafere Kaçış filmi konusu ile II. Dünya Savaşı döneminde geçen bir hikayeye odaklanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Pelé, Bobby Moore ve Osvaldo Ardiles gibi Dünya Kupası kazanan futbolcular da yer alıyor. İşte, Zafere Kaçış filmi oyuncuları...

Zafere Kaçış konusu ve oyuncuları: Zafere Kaçış filmi ne zaman çekildi?

ZAFERE KAÇIŞ FİLMİ KONUSU

1981 yapımı filmde Fransa'da bulunan bir savaş esirleri kampının komutanı olan Karl von Steiner, eski profesyonel futbolcu John Colby'e tutsaklara karşı Alman askerlerinin kuracağı bir takımla maç yapmayı teklif eder. Alman tarafı, maçı propaganda amaçlı kullanmak istemektedir.

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Zafere Kaçış konusu ve oyuncuları: Zafere Kaçış filmi ne zaman çekildi?

Esirler antrenmana koyulurken Amerikalı Robert Hatch, bu maçı aslında kamptan kaçabilmek için bir fırsat olduğunu düşünür. Maçta devre arası gerçekleştiğinde bütün takımı sahadan kaçacak, böylece özgür olacak ve Paris'teki direniş grubuna katılabileceklerdir.

Zafere Kaçış konusu ve oyuncuları: Zafere Kaçış filmi ne zaman çekildi?

ZAFERE KAÇIŞ FİLMİ OYUNCULARI

Sylvester Stallone - Yüzbaşı Robert Hatch
Michael Caine - Yüzbaşı John Colby
Max von Sydow - Binbaşı Karl von Steiner
Anton Diffring - Radyo anonscusu
Carole Laure - Renee
Gary Waldhorn - Mueller
Benoît Ferreux - Jean Paul
Clive Merrison - Sahtekâr

Zafere Kaçış konusu ve oyuncuları: Zafere Kaçış filmi ne zaman çekildi?
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