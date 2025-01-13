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ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2025: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli aylıkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
15:17
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2025: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli aylıkları ne zaman yatacak?
Emekli maaşı artışı oranı belli oldu. 6 aylık enflasyon verilerine göre, emeklilere yapılacak zam yüzde 15,75 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı da bu oranda artarak 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükselecek. Ancak bu artışın uygulanabilmesi için yasal düzenlemelerin tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle, yeni maaş düzenlemesinin Ocak ayında hayata geçip geçmeyeceği merak konusu. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli aylıkları ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B-4C zamlı emekli maaşları ödeme günleri...