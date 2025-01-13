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Haberler Yaşam ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2025: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli aylıkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 15:17 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 15:17

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2025: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli aylıkları ne zaman yatacak?

Emekli maaşı artışı oranı belli oldu. 6 aylık enflasyon verilerine göre, emeklilere yapılacak zam yüzde 15,75 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı da bu oranda artarak 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükselecek. Ancak bu artışın uygulanabilmesi için yasal düzenlemelerin tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle, yeni maaş düzenlemesinin Ocak ayında hayata geçip geçmeyeceği merak konusu. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli aylıkları ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B-4C zamlı emekli maaşları ödeme günleri...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2025: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli aylıkları ne zaman yatacak?

Emeklilerin beklediği zam oranı netleşti. Aralık ayı enflasyon verilerine göre, emekli maaşlarına yüzde 15,75 zam yapılacak. En düşük emekli maaşı 14.469 TL olarak belirlendi. Taban aylık düzenlemesini içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunulurken, zamlı maaşların Ocak veya Şubat'ta ödenip ödenmeyeceği merak konusu. İşte, 2025 Ocak dönemi 4A, 4B ve 4C emekli maaşı ödeme takvimiyle ilgili detaylar haberin devamında...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2025: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli aylıkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

2025 yılı Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu. Emekli ve memur maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, son 6 aylık enflasyon verilerine göre yeniden düzenleniyor.

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı netleşti. Bu doğrultuda, emekli ve memur maaşlarına uygulanacak zam oranları da kesinleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 15,75 olarak belirlenirken, memur maaşlarına yapılacak artış oranı ise yüzde 11,54 oldu.

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ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2025: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli aylıkları ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 14 BİN 469 TL
Emekli maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı.

Bu zamla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük aylığı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükselirken, memur emeklilerinin taban aylığı 19 bin 617 TL oldu.

2025 yılı emekli taban aylığa yapılan iyileştirme için bir Meclis süreci gerekiyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2025: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli aylıkları ne zaman yatacak?
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM TEKLİFİ MECLİS'E SUNULDU

2025 yılında en düşük emekli maaşının yüzde 15,75 oranında artırılarak 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesini öngören yasa teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifin kabul edilmesi halinde, asgari ücretli çalışanlar için sağlanan 750 liralık işveren desteğinin de 2025 yılında 1000 liraya çıkarılması planlanıyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2025: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli aylıkları ne zaman yatacak?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam düzenlemesi, Meclis'te kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Öncelikle, en düşük emekli maaşıyla ilgili düzenlemenin, maaş ödeme tarihine kadar Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Düzenlemenin belirtilen tarihe kadar yayımlanamaması durumunda, ocak ayı zam farkları şubat ayında ödenecek. Bu kapsamda taban maaş alan emekliler, 14.469 TL ile 12.500 TL arasındaki fark olan 1.969 TL tutarında ek ödeme alacak.

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