ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2025: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli aylıkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

2025 yılı Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu. Emekli ve memur maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, son 6 aylık enflasyon verilerine göre yeniden düzenleniyor.

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı netleşti. Bu doğrultuda, emekli ve memur maaşlarına uygulanacak zam oranları da kesinleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 15,75 olarak belirlenirken, memur maaşlarına yapılacak artış oranı ise yüzde 11,54 oldu.