Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri son dakika: 2023 SSK Bağ-Kur Yeni zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
Giriş Tarihi: 13.04.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 15:12

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri son dakika: 2023 SSK Bağ-Kur Yeni zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere emekliye ödenen en düşük maaş 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. Ramazan Bayramı öncesi yeni ve zamlı maaşların hesaplara yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Bayrama sayılı günler kala ''SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının ödeneceği tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. İşte, 2023 Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri son dakika gelişmeleri ve konu ile ilgili tüm detaylar...

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri son dakika: 2023 SSK Bağ-Kur Yeni zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenir mi sorusu en düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından yanıt aramaya başladı. Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7.500 TL olarak ödenecek ve 8,8 Milyon emekli bu düzenlemeden yararlanacak. Peki, SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte ayrıntılı bilgiler...

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri son dakika: 2023 SSK Bağ-Kur Yeni zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

NİSAN EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşı 2023 yılında 3 bin 500 TL'den yüzde 114'ün üzerinde artışla 7 bin 500 TL olarak belirlenirken, yılda 2 kez verilen bayram ikramiyesi de yüzde 82 zam alarak 2000 TL oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Nisan emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayımladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri son dakika: 2023 SSK Bağ-Kur Yeni zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

2023 yılı Nisan ayı için;

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3 yani ödeme günü ayın 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan 2023 tarihinde,

Tahsis numarası son rakamı 1,8,6 yani ödeme günü ayın 21, 22, 23 olanların 15 Nisan 2023 tarihinde,

Tahsis numarası son rakamı 4,2,0 yani ödeme günü ayın 24, 25, 26 olanların 1 Nisan 2023 tarihinde,

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri son dakika: 2023 SSK Bağ-Kur Yeni zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3,1 yani ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17 Nisan 2023 tarihinde,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4,2,0 yani ödeme günü ayın 27 ve 28 olanların 18 Nisan 2023 tarihinde,

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri son dakika: 2023 SSK Bağ-Kur Yeni zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri

19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.

SON DAKİKA