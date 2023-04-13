Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri son dakika: 2023 SSK Bağ-Kur Yeni zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

NİSAN EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşı 2023 yılında 3 bin 500 TL'den yüzde 114'ün üzerinde artışla 7 bin 500 TL olarak belirlenirken, yılda 2 kez verilen bayram ikramiyesi de yüzde 82 zam alarak 2000 TL oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Nisan emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayımladı.