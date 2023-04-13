Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri son dakika: 2023 SSK Bağ-Kur Yeni zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere emekliye ödenen en düşük maaş 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. Ramazan Bayramı öncesi yeni ve zamlı maaşların hesaplara yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Bayrama sayılı günler kala ''SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının ödeneceği tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. İşte, 2023 Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri son dakika gelişmeleri ve konu ile ilgili tüm detaylar...