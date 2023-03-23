Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Zamlı emekli maaşları bu ay yatar mı, ne zaman ödenecek? 2,4,6,8 tahsis numaralarına göre...

Zamlı emekli maaşları 2023 ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar başladı. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek müjdeli haber son dakika gelişmesi olarak duyuruldu. Enflasyonunun etkisini azaltmaya çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli aylığının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Yüzde 36'lık emekli zammı oranının ardından milyonlarca vatandaş zamlı emekli maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı? İşte, Tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri.