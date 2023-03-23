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Haberler Yaşam Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Zamlı emekli maaşları bu ay yatar mı, ne zaman ödenecek? 2,4,6,8 tahsis numaralarına göre...
Giriş Tarihi: 23.03.2023 23:48 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 23:48

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Zamlı emekli maaşları bu ay yatar mı, ne zaman ödenecek? 2,4,6,8 tahsis numaralarına göre...

Zamlı emekli maaşları 2023 ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar başladı. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek müjdeli haber son dakika gelişmesi olarak duyuruldu. Enflasyonunun etkisini azaltmaya çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli aylığının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Yüzde 36'lık emekli zammı oranının ardından milyonlarca vatandaş zamlı emekli maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı? İşte, Tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Zamlı emekli maaşları bu ay yatar mı, ne zaman ödenecek? 2,4,6,8 tahsis numaralarına göre...

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında, bu ay yatar mı soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılığı bir programda milyonlarca emekliye müjdeli haberi verdi. Erdoğan'ın açıklamasına göre, en düşük emekli maaşı yüzde 36'lık zam aldı. Böylece en düşük emekli aylığı 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükselmiş oldu. Şimdi gözler zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri için gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, Mart'ta mı Nisan'da mı ödenecek? İşte tahsis numarasına göre SSK ve Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri ve konu hakkında detaylı bilgiler.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Zamlı emekli maaşları bu ay yatar mı, ne zaman ödenecek? 2,4,6,8 tahsis numaralarına göre...

SON DAKİKA | EMEKLİLERE MÜJDE: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca emekliye müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini açıkladı.

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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Zamlı emekli maaşları bu ay yatar mı, ne zaman ödenecek? 2,4,6,8 tahsis numaralarına göre...

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını verdi. En düşük emekli aylığı yüzde 36'nın üzerinde artışla 7500 TL olacak. Böylece taban aylıkta kümülatif artış yüzde 114'ü geçti. En düşük emekli maaşı Ocak 2023 öncesi 3500 TL olarak uygulanıyordu.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Zamlı emekli maaşları bu ay yatar mı, ne zaman ödenecek? 2,4,6,8 tahsis numaralarına göre...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılma kararı alındığını açıkladı.

Başkan Erdoğan, konu ile ilgli olarak şunları kaydetti:

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı.

Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.

Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Zamlı emekli maaşları bu ay yatar mı, ne zaman ödenecek? 2,4,6,8 tahsis numaralarına göre...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşının yükseltilmesi emekliler tarafından memnuniyetle karşılanırken gözler, söz konusu kararın uygulanması için TBMM'de yapılacak yasal düzenlemeye çevrildi.

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesi yönündeki kararın ilerleyen günlerde yasalaşması ve zamlı aylıkların nisan ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Söz konusu artıştan, EYT düzenlemesiyle emekli olanlarla beraber emeklilerin yarısından fazlası yararlanacak.

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