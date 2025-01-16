ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ || Ocak 2025 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı, zamlı mı ödenecek?

2025 Ocak zammı ile memur maaşlarına yapılan yüzde 11,54'lük artışla evde bakım maaşı da güncellendi. Yeni tutar, 10.125,55 TL olarak belirlendi. Bu sosyal yardımın ne zaman hesaplara geçeceği hak sahiplerinin gündemine yerleşti. Peki, evde bakım maaşı zamlı mı yatacak, ne zaman hesaplara geçecek? İşte, evde bakım parası yatan iller...