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Haberler Yaşam ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ || Ocak 2025 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı, zamlı mı ödenecek?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 12:03 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 12:03

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ || Ocak 2025 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı, zamlı mı ödenecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım maaşı, 2025 yılı Ocak zammıyla birlikte memur maaş zammı oranında arttı. Bakıma muhtaç engelli, yaşlı ve hasta bireylerin bakımını üstlenen ailelere yapılan ödeme, yüzde 11,54 oranında bir artışla 10.125,55 TL'ye yükseldi. Gözler, zamlı ödemelerin hesaba geçeceği tarihe çevrildi. Peki; evde bakım maaşı zaman yatacak, zamlı mı ödenecek? İşte, evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı...

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ || Ocak 2025 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı, zamlı mı ödenecek?

2025 Ocak zammı ile memur maaşlarına yapılan yüzde 11,54'lük artışla evde bakım maaşı da güncellendi. Yeni tutar, 10.125,55 TL olarak belirlendi. Bu sosyal yardımın ne zaman hesaplara geçeceği hak sahiplerinin gündemine yerleşti. Peki, evde bakım maaşı zamlı mı yatacak, ne zaman hesaplara geçecek? İşte, evde bakım parası yatan iller...

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ || Ocak 2025 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı, zamlı mı ödenecek?

EVDE BAKIM MAAŞI 2025 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

2025 Ocak zammı ile artış evde bakım maaşı 11,54 oranında artış yaşadı.

Ocak zammı sonrası Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 7 bin 609 TL'den 10.125,55 TL'ye ulaştı.

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ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ || Ocak 2025 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı, zamlı mı ödenecek?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor.

Bu sebeple Ocak ayı ödemelerinin de 15 Ocak Çarşamba günü veya takip eden günlerde zamlı olarak yatması bekleniyor.

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ || Ocak 2025 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı, zamlı mı ödenecek?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ || Ocak 2025 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı, zamlı mı ödenecek?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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