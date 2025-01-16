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ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ || Ocak 2025 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı, zamlı mı ödenecek?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
12:03
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ || Ocak 2025 evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı, zamlı mı ödenecek?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım maaşı, 2025 yılı Ocak zammıyla birlikte memur maaş zammı oranında arttı. Bakıma muhtaç engelli, yaşlı ve hasta bireylerin bakımını üstlenen ailelere yapılan ödeme, yüzde 11,54 oranında bir artışla 10.125,55 TL'ye yükseldi. Gözler, zamlı ödemelerin hesaba geçeceği tarihe çevrildi. Peki; evde bakım maaşı zaman yatacak, zamlı mı ödenecek? İşte, evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı...