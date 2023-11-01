Haberler Yaşam Zamlı KYK bursu ödeme takvimi netleşti! İşte T.C. kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 numarasına göre 2 bin, 4 bin, 6 bin TL ödeme tarihleri!

Giriş Tarihi: 01.11.2023 15:14 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 15:14

Zamlı KYK bursu ödeme takvimi netleşti! İşte T.C. kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 numarasına göre 2 bin, 4 bin, 6 bin TL ödeme tarihleri!

Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle başta öğrencilerin eğitim masrafları, konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için sağlanan KYK burs ve kredi desteği zamlandı. Burs ücretleri lisans öğrencileri için 1250 TL'den 2000 TL'ye, yüksek lisans için 2500 TL'den 4000 TL'ye, doktora öğrencileri için ise 3750 TL'den 6000 TL'ye yükseltildi. Hal böyle olunca ilk defa burs alacak öğrenciler ile zamlı burslarını almak için gün sayan öğrenciler zamlı KYK burs ücretinin hesaplarına geçeceği tarihleri merak ediyor. İşte, T.C. kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlara göre zamlı KYK bursu ödeme takvimi….