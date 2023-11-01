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Haberler Yaşam Zamlı KYK bursu ödeme takvimi netleşti! İşte T.C. kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 numarasına göre 2 bin, 4 bin, 6 bin TL ödeme tarihleri!
Giriş Tarihi: 01.11.2023 15:14 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 15:14

Zamlı KYK bursu ödeme takvimi netleşti! İşte T.C. kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 numarasına göre 2 bin, 4 bin, 6 bin TL ödeme tarihleri!

Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle başta öğrencilerin eğitim masrafları, konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için sağlanan KYK burs ve kredi desteği zamlandı. Burs ücretleri lisans öğrencileri için 1250 TL'den 2000 TL'ye, yüksek lisans için 2500 TL'den 4000 TL'ye, doktora öğrencileri için ise 3750 TL'den 6000 TL'ye yükseltildi. Hal böyle olunca ilk defa burs alacak öğrenciler ile zamlı burslarını almak için gün sayan öğrenciler zamlı KYK burs ücretinin hesaplarına geçeceği tarihleri merak ediyor. İşte, T.C. kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlara göre zamlı KYK bursu ödeme takvimi….

Zamlı KYK bursu ödeme takvimi netleşti! İşte T.C. kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 numarasına göre 2 bin, 4 bin, 6 bin TL ödeme tarihleri!

2023-2024 eğitim dönemi için KYK burs ve kredi başvuruları büyük bir ilgiyle tamamlanmıştı. Öğrenciler, eğitim masrafları, konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için KYK burs ve kredilerine başvurularını gerçekleştirdi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere sevindirici haberi duyurdu. Burslar lisans öğrencileri için 1250 TL'den 2000 TL'ye, yüksek lisans için 2500 TL'den 4000 TL'ye, doktora öğrencileri için ise 3750 TL'den 6000 TL'ye yükseltildi. Peki, zamlı KYK bursları ne zaman yatacak? İşte, T.C. kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlara göre zamlı KYK bursu ödeme takvimi haberimizde…

Zamlı KYK bursu ödeme takvimi netleşti! İşte T.C. kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 numarasına göre 2 bin, 4 bin, 6 bin TL ödeme tarihleri!

2023-2024 eğitim dönemi için KYK burs ve kredi başvuruları büyük bir ilgiyle tamamlandı. Öğrenciler, eğitim masraflarını karşılamak için KYK burs ve kredilerine başvurularını gerçekleştirdi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere sevindirici haberi duyurdu.

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Zamlı KYK bursu ödeme takvimi netleşti! İşte T.C. kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 numarasına göre 2 bin, 4 bin, 6 bin TL ödeme tarihleri!

12 AY BOYUNCA ÖDENİYOR
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sağlanan aylık burs ve kredi ücretleri her yıl yeniden belirleniyor.

Burs ödemeleri, bir eğitim senesinde 12 defa yapılıyor.

Her ay başında öğlencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre burs ödemesi yapılmakta.

Zamlı KYK bursu ödeme takvimi netleşti! İşte T.C. kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 numarasına göre 2 bin, 4 bin, 6 bin TL ödeme tarihleri!

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından konuya ilişkin yaptığı açıklamada:

Gençlik ve Spor bakanlığımızdan kredi ve burs alan öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamları açıklıyorum. 2024 yılı kredi burs ücretlerini 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkarıyoruz.

Zamlı KYK bursu ödeme takvimi netleşti! İşte T.C. kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 numarasına göre 2 bin, 4 bin, 6 bin TL ödeme tarihleri!

LİSANS, ÖN LİSANS VE DOKTORA KYK BURS ÜCRETLERİ 2023 2024

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası KYK burs ve kredilerinin zamlandığını açıkladı. İşte 2024 yılı kredi burs miktarları;

Lisans öğrencileri 1250 TL'den 2000 TL'ye

Yüksek lisans öğrencileri 2500 TL'den 4000 TL'ye

Doktora öğrencileri 3750 TL'den 6000 TL'ye yükselmiş oldu.

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