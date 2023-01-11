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Haberler Yaşam Zayıflamak için internetten ilaç alan kadın 350 kiloya çıktı! Felç kaldı kocası başka kadına kaçtı!
Giriş Tarihi: 11.01.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 11:04

Zayıflamak için internetten ilaç alan kadın 350 kiloya çıktı! Felç kaldı kocası başka kadına kaçtı!

40 yaşındaki bir kadın fazla kilolarından kurtulmak için internette gördüğü ilacı satın aldı. Ancak kiloları daha çok arttı. 350 kiloya kadar çıktı. Kocası ise kendisi terk edip başka bir kadına kaçtı. Felç geçiren talihsiz kadın yaşadığı kötü olayları şu sözlerle anlattı

Zayıflamak için internetten ilaç alan kadın 350 kiloya çıktı! Felç kaldı kocası başka kadına kaçtı!

40 yaşındaki bir kadın fazla kilolarından kurtulmak için internette gördüğü ilacı satın aldı. Ancak kiloları daha çok arttı. 350 kiloya kadar çıktı. Kocası ise kendisi terk edip başka bir kadına kaçtı. Felç geçiren talihsiz kadın yaşadığı kötü olayları şu sözlerle anlattı

Zayıflamak için internetten ilaç alan kadın 350 kiloya çıktı! Felç kaldı kocası başka kadına kaçtı!

İddiaya göre internetten aldığı hapları bir süre kullanan Turp, zayıflamak yerine daha fazla kilo aldı, felç kaldı. Sağlık sorunlarıyla mücadele ederken eşinin kendisini terk etmesiyle yıkılan Turp, hem fiziksel hem psikolojik olarak yaşama tutunmaya çalıştı.

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Zayıflamak için internetten ilaç alan kadın 350 kiloya çıktı! Felç kaldı kocası başka kadına kaçtı!

Ancak yerinden oynayamaz hale gelen Turp, hareketsizliğin de etkisiyle yıllar içinde hızla kilo almayı sürdürdü. Edinilen bilgiye göre ilaç sonrası kimi zaman yaklaşık 400 kiloya ulaştı, bu süreçte birçok hastaneye başvurarak tedavi imkanı aradı.

Zayıflamak için internetten ilaç alan kadın 350 kiloya çıktı! Felç kaldı kocası başka kadına kaçtı!

En son Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada multidisipliner bir yaklaşım içinde tedavisine başlanan Turp'a ameliyat edilebileceği ifade edildi. Hazırlıkların ardından Genel Cerrahi Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Karabulut ve ekibi 14 Aralık'ta tüp mide operasyonu gerçekleştirdi. Başarılı geçen operasyon sonrası kilo vermeye başlayan Turp'un genel durumu hem kendini hem de doktorlarını memnun etti. Turp, takip edilmek üzere taburcu edilirken, Prof. Dr. Mehmet Karabulut da hastasının durumuna yönelik bilgi verdi. Prof. Dr. Karabulut, vatandaşların zayıflamak istemeleri halinde hekimlere başvurmaları gerektiğini belirterek, internetten ilaç alınmaması konusunda uyardı.

Zayıflamak için internetten ilaç alan kadın 350 kiloya çıktı! Felç kaldı kocası başka kadına kaçtı!

BEN YANDIM KİMSE YANMASIN
Çok zor günler geçirdiğini anlatan ancak doktorların ameliyatı yapabileceklerini söylemesiyle büyük mutluluk yaşadığını aktaran 40 yaşındaki Gül Sevim Turp, "Kiloluydum ama bu kadar değildim. Yatağa bağımlı olduğum zaman böyle oldum. 2019 mart ayında beyin kanaması geçirdim, felç kaldım, bu duruma düştüm. İnternetten kimse bir şey almasın, ben yandım kimse yanmasın. Evliydim, tedavi için Bahçelievler Fizik Tedavi Hastanesi'ne geldim, orada yatarken eşim beni bırakıp başka bir kadınla gitti. Çok kötü bir duyguydu, ben zaten bu duruma düşmüşüm, bir de beni bırakıp gitti. Ameliyat öncesi çok mutsuzdum ama şimdi çok mutluyum, sanki şen çocuklar gibiyim. Kendi ihtiyaçlarımı göremedim, hep yardım aldım, inşallah bundan sonra kendi ihtiyaçlarımı kendim göreceğim. O zamanlar anaokulunda çalışıyordum, çalıştığım okul da çok iyiydi, çok mutluydum. Severek gidip geliyordum. Zayıflamak için internetten hiçbir şey almayın, doktora başvurun. Doktordan destek alın, en azından internetten hiçbir şey almayın, almak isteyenlere de aldırmayın. Ben daha sonra bu firmaya çok ulaşmak istedim ama tamamen beni her yerden engellemişlerdi" ifadelerini kullandı.

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