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Zayıflamak için internetten ilaç alan kadın 350 kiloya çıktı! Felç kaldı kocası başka kadına kaçtı!
Giriş Tarihi: 11.01.2023 11:04
Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
11:04
Zayıflamak için internetten ilaç alan kadın 350 kiloya çıktı! Felç kaldı kocası başka kadına kaçtı!
40 yaşındaki bir kadın fazla kilolarından kurtulmak için internette gördüğü ilacı satın aldı. Ancak kiloları daha çok arttı. 350 kiloya kadar çıktı. Kocası ise kendisi terk edip başka bir kadına kaçtı. Felç geçiren talihsiz kadın yaşadığı kötü olayları şu sözlerle anlattı