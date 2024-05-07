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Haberler Yaşam Zeka testi: Çiçeklerin arasına saklanmış 6 adet yüzü gördün mü? 1219 kişiden sadece 11'i 5 saniyede bulabildi
Giriş Tarihi: 07.05.2024 19:18 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 19:18

Zeka testi: Çiçeklerin arasına saklanmış 6 adet yüzü gördün mü? 1219 kişiden sadece 11'i 5 saniyede bulabildi

Optik illüzyon testleri, gözlerinizle ve zihninizle oynar. Orada olmayan bir şeyi varsaymanızı sağlar. Peki, siz çiçeklerin arasındaki gizli yüzleri bulabilir misiniz? Hem de 10 saniyede! Görseldeki optik illüzyon resimde 6 adet gizli yüz bulunuyor. Belirtilen bu sürede yüzlerin tamamını bulabilirseniz dahi sınıfında sayılıyorsunuz. Hazırsanız haydi, başlayalım…

Zeka testi: Çiçeklerin arasına saklanmış 6 adet yüzü gördün mü? 1219 kişiden sadece 11’i 5 saniyede bulabildi

Zekanıza ve dikkat becerinize ne kadar güveniyorsunuz? Bir dahi olabilecek kadar mı? Bilim adamlarının insan beyninin işleyişini incelemek için optik illüzyon testlerine başvuruyorlar. Aşağıdaki resimde çiçeklerin arasına saklanmış altı yüzü bulabilir misiniz? Hem de 10 saniyede. Haydi gelin beyin kıvrımlarınızın ne kadar çalıştığını test edelim!

Aşağıdaki resme bir göz atın!

Zeka testi: Çiçeklerin arasına saklanmış 6 adet yüzü gördün mü? 1219 kişiden sadece 11’i 5 saniyede bulabildi

Yukarıdaki eski resim, bir demet gülün taslağını gösteren optik bir yanılsama. Resim, kullanıcılardan gül demetinin içindeki gizli yüzleri bulmalarını isteyen eski bir bilmece. Görselde gül demetinin siyah beyaz görüntüsünü rahatlıkla görebilirsiniz. Peki, resmin içine gizlenmiş yüzleri bulabilir misiniz?

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Zeka testi: Çiçeklerin arasına saklanmış 6 adet yüzü gördün mü? 1219 kişiden sadece 11’i 5 saniyede bulabildi

Zaman geçiyor, süre daralıyor…

İyi gözlem becerisine sahip olan kişiler bu testi genellikle 15 saniyede çözüyor.

Zeka testi: Çiçeklerin arasına saklanmış 6 adet yüzü gördün mü? 1219 kişiden sadece 11’i 5 saniyede bulabildi

Bazılarınızın yüzleri şimdiye kadar gördüğünü tahmin ediyoruz.

Sadece birkaç saniye kaldı.
3…
2…
1...

Ve…

Süre doldu!

İşte, cevabı

Zeka testi: Çiçeklerin arasına saklanmış 6 adet yüzü gördün mü? 1219 kişiden sadece 11’i 5 saniyede bulabildi

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