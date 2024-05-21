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Zeka testi: Çiçeklerin arasındaki 6 adet saklanmış yüzü gördün mü? 1219 kişiden sadece 11'i 5 saniyede bulabildi
Giriş Tarihi: 21.05.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
11:30
Zeka testi: Çiçeklerin arasındaki 6 adet saklanmış yüzü gördün mü? 1219 kişiden sadece 11'i 5 saniyede bulabildi
Optik illüzyon testleri, gözlerinizle ve zihninizle oynar. Orada olmayan bir şeyi varsaymanızı sağlar. Peki, siz çiçeklerin arasındaki gizli yüzleri bulabilir misiniz? Hem de 5 saniyede! Görseldeki optik illüzyon resimde 6 adet gizli yüz bulunuyor. Belirtilen bu sürede yüzlerin tamamını bulabilirseniz dahi sınıfında sayılıyorsunuz. Hazırsanız gelin test edelim...