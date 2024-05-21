Zeka testi: Çiçeklerin arasındaki 6 adet saklanmış yüzü gördün mü? 1219 kişiden sadece 11’i 5 saniyede bulabildi

Zekanıza ve dikkat becerinize ne kadar güveniyorsunuz? Bir dahi olabilecek kadar mı? Bilim adamlarının insan beyninin işleyişini incelemek için optik illüzyon testlerine başvuruyorlar. Aşağıdaki resimde çiçeklerin arasına saklanmış altı yüzü bulabilir misiniz? Hem de 10 saniyede. Haydi gelin beyin kıvrımlarınızın ne kadar çalıştığını test edelim!