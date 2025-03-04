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Zekat ne zaman verilir, belli bir süresi var mıdır? Diyanet açıkladı! Zekat nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
16:26
Zekat ne zaman verilir, belli bir süresi var mıdır? Diyanet açıkladı! Zekat nasıl hesaplanır?
Zekat, İslam'ın önemli ibadetlerinden biri olup, Müslümanların mal varlıklarından belirli bir kısmı ihtiyaç sahiplerine vermelerini ifade eder. Ancak verilme zamanı ve şartları Ramazan ayıyla birlikte yeniden merak konusu oldu. Peki, zekat ne zaman verilir ve verilmesinde belli bir süre var mıdır? İşte, Diyanet açıkladı!