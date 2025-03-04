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Giriş Tarihi: 04.03.2025 16:26 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 16:26

Zekat ne zaman verilir, belli bir süresi var mıdır? Diyanet açıkladı! Zekat nasıl hesaplanır?

Zekat, İslam'ın önemli ibadetlerinden biri olup, Müslümanların mal varlıklarından belirli bir kısmı ihtiyaç sahiplerine vermelerini ifade eder. Ancak verilme zamanı ve şartları Ramazan ayıyla birlikte yeniden merak konusu oldu. Peki, zekat ne zaman verilir ve verilmesinde belli bir süre var mıdır? İşte, Diyanet açıkladı!

Zekat ne zaman verilir, belli bir süresi var mıdır? Diyanet açıkladı! Zekat nasıl hesaplanır?

Zekat, yalnızca bir yardım değil, aynı zamanda bir ibadet olarak Müslümanların mali sorumluluklarından biridir. Fakat zekatın verilme zamanı konusunda birçok kişinin kafasında soru işaretleri bulunuyor. Peki, Zekat ne zaman verilir? Diyanet, zekatın doğru zamanda verilmesi için yaptığı açıklamalarla bu soruya netlik getirdi.

Zekat ne zaman verilir, belli bir süresi var mıdır? Diyanet açıkladı! Zekat nasıl hesaplanır?

ZEKAT NEDİR?

Zekât, İslâm'ın beş şartından biridir. Terim olarak şeriatta "asli ihtiyaçlar" dışında nisab miktarı mala sahip olan ve bu sebeple zengin sayılan Müslüman'ın, bu zenginliği üzerinden bir tam yıl geçtiğinde dinî yükümlülük gereği zekât olarak vermesi gereken miktarın adıdır.

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Zekat ne zaman verilir, belli bir süresi var mıdır? Diyanet açıkladı! Zekat nasıl hesaplanır?

ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR?

Zekât senenin herhangi bir zamanında verilebilir. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden bir sene geçmiş olması konusunda da kamerî ay hesabı uygulanır.

Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kamerî ayı veya Ramazan'ı beklemeye gerek yoktur.

Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri gerekir. Çünkü zekât bir kulluk borcudur, borç da bir an önce ödenmelidir.

Zekat ne zaman verilir, belli bir süresi var mıdır? Diyanet açıkladı! Zekat nasıl hesaplanır?

ZEKATIN ŞARTLARI

  • Müslüman olmak.
  • Hür olmak.
  • Erginlik çağında bulunmak.
  • Aklı başında olmak.
  • Elinde sâime hayvanlardan, ziraî mahsûllerden yahut nakit para veya ticari eşyaların buna eşdeğer anlarından nisab miktarı bulunmak.
Zekat ne zaman verilir, belli bir süresi var mıdır? Diyanet açıkladı! Zekat nasıl hesaplanır?

ZEKATIN HESAPLANMASI

  • Altın, gümüş, para, ticaret malları ile koyun ve keçiden 1/40 oranında,
  • Devenin zekatı olarak beş deveye bir koyundur.
  • İnek, manda ve benzeri büyükbaş hayvanlardan 1/30 oranında,
  • Kira geliri getiren ev, dükkan, fabrika, motorlu araç, makine gibi malların net gelirinden 1/10 veya brüt gelirden 1/20 oranında zekat vermek gerekir.
  • Tarım ürünlerinden 1/10 oranında (öşür) zekat verilir. Eğer bir kimse bu ürünleri yetiştirirken para harcayarak sulama yapıyorsa 1/20 oranında zekat verir.