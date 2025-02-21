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ZEMBİLLİ 8.BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Zembilli yeni bölüm izle bilgisi, tek parça!
Giriş Tarihi: 21.02.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
17:58
ZEMBİLLİ 8.BÖLÜM İZLE | ATV dizi ekranı ile Zembilli yeni bölüm izle bilgisi, tek parça!
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Zembilli'nin 8. bölümü izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sude Zülal Güler, Emre Dinler ve Atakan Hoşgören gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren dizi, bir Anadolu kasabasındaki yaşamı konu ediniyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde, İlyas, Esma'yı yayla evinden kaçırmaya çalışırken kaza yapar ve Esma yaralanır. Son anda Adem yetişerek Esma'yı hastaneye götürür. Jandarma ise İlyas'ın peşine düşer. Bu hafta ekrana gelecek gelişmeler heyecanla bekleniyor. İşte ATV ile Zembilli son bölüm izle, full HD, tek parça detayları…