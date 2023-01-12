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Haberler Yaşam Zerin Kılınç'ın şüpheli ölümünde flaş gelişme! Sevgilisi Sazak: 'Olay sabahı burnunu...'
Giriş Tarihi: 12.01.2023 13:12 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 13:16

Zerin Kılınç'ın şüpheli ölümünde flaş gelişme! Sevgilisi Sazak: 'Olay sabahı burnunu...'

Korkunç olay geçtiğimiz yıl haziran ayında Eskişehir'de yaşanmıştı. 1 çocuk annesi Zerin Kılınç (36), esrarengiz bir şekilde ikinci kattaki evin penceresinden düşüp hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak tutuklanan sevgilisi Yılmaz Sazak (34), ifadesinde şüpheli ölüme ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Sazak, 'Olay sabahı Zerin'in burnunu..'

Zerin Kılınç’ın şüpheli ölümünde flaş gelişme! Sevgilisi Sazak: ’Olay sabahı burnunu...’

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde sevgilisi Yılmaz Sazak ile oturan 12 yaşında bir kız annesi Zerin Kılınç, geçen yıl 20 Haziran günü saat 21.30 sıralarında apartmanın ikinci katındaki dairenin penceresinden düştü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kılınç, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zerin Kılınç’ın şüpheli ölümünde flaş gelişme! Sevgilisi Sazak: ’Olay sabahı burnunu...’

Yaklaşık 10 saat yoğun bakımda komada kalan Zerin Kılınç, kurtarılamadı. Yapılan ilk otopsi incelemesinde Zerin Kılınç'ın yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınarak serbest bırakılan Yılmaz Sazak, olaydan 7 ay sonra yeniden gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Sazak, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu

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Zerin Kılınç’ın şüpheli ölümünde flaş gelişme! Sevgilisi Sazak: ’Olay sabahı burnunu...’

'OLAY GÜNÜ ZERİN'İN BURNUNU...'

Soruşturma kapsamında evde yapılan incelemede yerde ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edildi. Sazak ifadelerinde Zerin'in olay sabahı burnunun kanadığını ve izlerin bu nedenle oluştuğunu savundu. Eskişehir'de spor eğitim uzmanı olan şüpheli Yılmaz Sazak, 6,5 yıldır ilişkisi olduğu ve son 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Zerin Kılınç'ın intihar ettiğini öne sürerek, "Ev sahibi Zerin'in kardeşinin çalıştığı iş yerine gidip nikahsız yaşadığımızı ve 3 aydır kira ödemediğini söylemiş, buna canı sıkıldı. O sabah kalktığında burnu kanamıştı. Peçete ile burnunu sildi. Peçeteyi yere attı.

Zerin Kılınç’ın şüpheli ölümünde flaş gelişme! Sevgilisi Sazak: ’Olay sabahı burnunu...’

Zira ev sahibine çok sinirliydi. Biz de evden taşınma aşamasındaydık. Ben evde bulunan kan izlerinin Zerin'in burnunun kanaması sebebiyle bulunduğunu düşünüyorum. Zira aramızda herhangi bir arbede yaşanmadı. Zerin'e, 'Hadi dışarı çıkalım, bunaldık. Ben çıkıyorum, sen de gel' dedim. Gelmeyeceğini söyledi ve bana en son 'Sen gideceksin, gelmeyeceksin' dedi. Ben de kapıya gidip 'Bak yine saygısızlık yapıyorsun, ben ne zaman gittim de gelmedim, asıl sen sevmiyorsun' dedim. Zerin'in 'Ben saygısızım, sevmiyorum ha' diye serzenişini duydum. Bu sırada hızlı ayak seslerini de duydum. Kapıdan kafamı uzattığımda Zerin'in sol bacağının camdan çıktığını gördüm ve kendini camdan aşağı bıraktığını gördükten sonra koşarak aşağı indim" dedi.

Zerin Kılınç’ın şüpheli ölümünde flaş gelişme! Sevgilisi Sazak: ’Olay sabahı burnunu...’

'BENİM İLE GEL'

Zerin Kılınç'ın pencereden atlayıp intihar ettiğini ve buna bir anlam veremediğini savunan Sazak, "Zerin'e bunu neden yaptığını söyledim. Zerin o anda konuşuyordu ve bana titreyerek 'benim ile gel' dedi. Ambulans eşliğinde Zerin'i hastaneye götürdük. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben dünyada en çok değer verdiğim varlığı camdan atacak bir insan değilim. Ben hiçbir canlıya zarar verebilecek bir şahıs değilim. Ben kesinlikle Zerin'i itmedim. Herhangi bir şekilde kavga etmedik. Kendisini darp etmedim. Zerin'in ölümünde benim herhangi bir kastım veya kusurum yoktur.

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