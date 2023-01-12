Zerin Kılınç’ın şüpheli ölümünde flaş gelişme! Sevgilisi Sazak: ’Olay sabahı burnunu...’

'BENİM İLE GEL'

Zerin Kılınç'ın pencereden atlayıp intihar ettiğini ve buna bir anlam veremediğini savunan Sazak, "Zerin'e bunu neden yaptığını söyledim. Zerin o anda konuşuyordu ve bana titreyerek 'benim ile gel' dedi. Ambulans eşliğinde Zerin'i hastaneye götürdük. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben dünyada en çok değer verdiğim varlığı camdan atacak bir insan değilim. Ben hiçbir canlıya zarar verebilecek bir şahıs değilim. Ben kesinlikle Zerin'i itmedim. Herhangi bir şekilde kavga etmedik. Kendisini darp etmedim. Zerin'in ölümünde benim herhangi bir kastım veya kusurum yoktur.