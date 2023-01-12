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Zerin Kılınç'ın şüpheli ölümünde flaş gelişme! Sevgilisi Sazak: 'Olay sabahı burnunu...'
Giriş Tarihi: 12.01.2023 13:12
Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
13:16
Zerin Kılınç'ın şüpheli ölümünde flaş gelişme! Sevgilisi Sazak: 'Olay sabahı burnunu...'
Korkunç olay geçtiğimiz yıl haziran ayında Eskişehir'de yaşanmıştı. 1 çocuk annesi Zerin Kılınç (36), esrarengiz bir şekilde ikinci kattaki evin penceresinden düşüp hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak tutuklanan sevgilisi Yılmaz Sazak (34), ifadesinde şüpheli ölüme ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Sazak, 'Olay sabahı Zerin'in burnunu..'