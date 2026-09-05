Zil çalıyor, yeni bir hayat başlıyor! Okul kapısında anne babaları bekleyen ilk sınav: Peki ne yapmalı?

Ailelerin sorularını yönlendirmeden ve çocuğun cevabını belirlemeden sorması önemlidir. "Öğretmenin sana kızdı mı?" veya "Arkadaşın sana vurdu mu?" gibi belirli bir cevaba yönelten sorular yerine; "Bugün okulda neler oldu?", "Günün hangi kısmı senin için daha kolaydı, hangi kısmı daha zordu?", "Okulda değiştirmek istediğin bir şey olsaydı bu ne olurdu?" gibi açık uçlu sorular tercih edilmelidir.