Haberler
Galeri
Yaşam
Zil çalıyor, yeni bir hayat başlıyor! Okul kapısında anne babaları bekleyen ilk sınav: Peki ne yapmalı?
Giriş Tarihi: 05.09.2026 10:21
Zil çalıyor, yeni bir hayat başlıyor! Okul kapısında anne babaları bekleyen ilk sınav: Peki ne yapmalı?
Pazartesi günü başlayacak okula uyum sürecinde çocuklar kadar anne-babaların da işi büyük. Yeni düzen, ayrılık kaygısı, farklı öğretmenler ve arkadaşlıklar kimi çocukları zorlayabilir. Uzman Psikolojik Danışman Aleyna Nazlıcan Yıldız'dan, okulun ilk günlerinde ailelere yol gösterecek önemli öneriler aldık.