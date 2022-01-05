Ziraat Bankası personel alımı ne zaman? 460 kişilik Ziraat Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

30 MÜFETTİŞ YARDIMCISI

Bankanın Teftiş Kurulu'nda İstanbul'da görevlendirilmek üzere 30 müfettiş yardımcısı istihdam edilecek. Adaylar, 280 TL tutarındaki sınav ücretini bankaya yatırarak başvurusunu gerçekleştirebilecek. Müfettiş Yardımcısı alımı için yazılı sınav 20 Şubat Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.

100 UZMAN YARDIMCISI

Bankanın İstanbul Genel Müdürlük Birimleri ve Şubelerinde görevlendirilmek üzere 100 uzman yardımcısı alınacak. Bu pozisyon için adayların 01/01/1992 ve sonrası doğumlu olması gerekmektedir. Adaylar, 280 TL'lik başvuru ücretini ödeyerek sınava katılabilecekler. Uzman Yardımcısı yazılı sınavı 20 Şubat Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.

150 SERVİS GÖREVLİSİ

Ziraat Bankası, İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere 150 Servis Görevlisi alımı yapacak. Adayların bu alıma başvuru yapabilmesi için 01/01/1992 ve sonrasında doğmuş olması gerekiyor. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olanlar, 280 TL sınav ücretini ödeyerek yazılı sınava katılabilecekler.