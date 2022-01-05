Ziraat Bankası personel alımı ne zaman? 460 kişilik Ziraat Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Farklı pozisyonlarda tam 460 personelin alınacağı Ziraat Bankası personel alımı duyurusu yayınlandı. İlanda, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ve Ziraat Teknoloji bünyesinde personel istihdam edileceği bilgisi verildi. Banka tarafından yapılan duyuruda başvuru tarihi, şartları, kadro dağılımı belli oldu. 30 müfettiş yardımcısı, 100 uzman yardımcısı ve 150 servis görevlisi alımının yapılacağı Ziraat Bankası 460 personel alımı ne zaman? Ziraat Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar…