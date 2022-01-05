Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ziraat Bankası personel alımı ne zaman? 460 kişilik Ziraat Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 05.01.2022 11:57 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 11:57

Ziraat Bankası personel alımı ne zaman? 460 kişilik Ziraat Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Farklı pozisyonlarda tam 460 personelin alınacağı Ziraat Bankası personel alımı duyurusu yayınlandı. İlanda, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ve Ziraat Teknoloji bünyesinde personel istihdam edileceği bilgisi verildi. Banka tarafından yapılan duyuruda başvuru tarihi, şartları, kadro dağılımı belli oldu. 30 müfettiş yardımcısı, 100 uzman yardımcısı ve 150 servis görevlisi alımının yapılacağı Ziraat Bankası 460 personel alımı ne zaman? Ziraat Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar…

Ziraat Bankası personel alımı ne zaman? 460 kişilik Ziraat Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Ziraat Bankası 460 personel alımı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Kamu kurumunda çalışmak isteyen binlerce vatandaş hangi branşlarda kimlerin alınacağını araştırıyor. Bankanın yapacağı 480 kadroluk işe alımlar için başvurular 4 Ocak 2022 itibariyle Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden alınacak. Peki Ziraat Bankası 460 personel alımı ne zaman? Ziraat Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Ziraat Bankası personel alımı ne zaman? 460 kişilik Ziraat Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Ziraat Bankası, personel alımı başvuru tarihi, şartları belli oldu. Başvurular bugün başladı. Bankanın yapacağı 480 kadroluk işe alımlar için başvurular 4 Ocak 2022 itibariyla Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden alınacak. 21 Ocak 2022 Cuma günü saat 23.59'a kadar başvurular sürecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ziraat Bankası personel alımı ne zaman? 460 kişilik Ziraat Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

30 MÜFETTİŞ YARDIMCISI

Bankanın Teftiş Kurulu'nda İstanbul'da görevlendirilmek üzere 30 müfettiş yardımcısı istihdam edilecek. Adaylar, 280 TL tutarındaki sınav ücretini bankaya yatırarak başvurusunu gerçekleştirebilecek. Müfettiş Yardımcısı alımı için yazılı sınav 20 Şubat Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.

100 UZMAN YARDIMCISI

Bankanın İstanbul Genel Müdürlük Birimleri ve Şubelerinde görevlendirilmek üzere 100 uzman yardımcısı alınacak. Bu pozisyon için adayların 01/01/1992 ve sonrası doğumlu olması gerekmektedir. Adaylar, 280 TL'lik başvuru ücretini ödeyerek sınava katılabilecekler. Uzman Yardımcısı yazılı sınavı 20 Şubat Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.

150 SERVİS GÖREVLİSİ

Ziraat Bankası, İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere 150 Servis Görevlisi alımı yapacak. Adayların bu alıma başvuru yapabilmesi için 01/01/1992 ve sonrasında doğmuş olması gerekiyor. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olanlar, 280 TL sınav ücretini ödeyerek yazılı sınava katılabilecekler.

Ziraat Bankası personel alımı ne zaman? 460 kişilik Ziraat Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

KATILIM BANKASINA 80 UZMAN YARDIMCISI

Ziraat Katılım Bankası A.Ş, çeşitli illerdeki Şubeler ve Genel Müdürlük birimlerinde görevlendirmek üzere 80 Uzman Yardımcısı alacak. İdari Alan ya da Mühendislik Alanı'nda yapılacak olan alımlar için en fazla 1992 doğumlu olma şartı aranıyor. Uzman Yardımcısı alımı için yazılı sınav 20 Şubat 2022 Cumartesi günü aat 10.00'da yapılacak.

ZİRAAT TEKNOLOJİ'YE 100 UZMAN YARDIMCISI

Ziraat Teknoloji A.Ş'de görevlendirmek üzere 100 Uzman Yardımcısı alınacak. İlanın çalışma ili istanbul olup, yazılı sınav 20 Şubat 2022 Pazar ünü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Adaylar, 4 Ocak-21 Ocak 2022 tarihleri arasında sınav ücretlerini ödeyerek sınava katılım sağlayabilecekler.

SON DAKİKA