Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyon 2022 kasım güncellemesi gelecek mi, yükselecek mi? Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 31.10.2022 23:03 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 23:03

Ziraat Bankası emekli promosyon 2022 kasım güncellemesi gelecek mi, yükselecek mi? Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

Emekli promosyon kasım ayı listesi bekleniyor! Temmuz zammı ardından araştırılmaya başlayan banka promosyonu yarışı devam ediyor. Ziraat emekli promosyonu kamu bankaları promosyon tutarları arasında dikkat çekiyor. Ekim ayında artış gösteren ödeme miktarı en çok tercih edilenler arasında. Ziraat Bankası emekli promosyon sorgulama emeklilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL, yükseltecek mi, ne zaman ödenecek, başvuru nasıl yapılır? İşte, 2022 kasım ayı Ziraat promosyon kampanyası

Ziraat Bankası emekli promosyon 2022 kasım güncellemesi gelecek mi, yükselecek mi? Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL soruları kamu bankalarını yarışa dahil olması ardından gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Temmuz zammı ardından başvuru tarihleri uzatılan emekli promosyon kampanyaları araştırılmaya devam ediyor. 2023 ocak emekli zammı sonrası artacak maaşların öncesinde banka promosyonları değerlendiriliyor. İşte, Ziraat Bankası emekli promosyon 2022 kasım kampanyası hakkında merak edilenler…

Ziraat Bankası emekli promosyon 2022 kasım güncellemesi gelecek mi, yükselecek mi? Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ziraat Bankası emekli promosyon 2022 kasım güncellemesi gelecek mi, yükselecek mi? Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI!

Ziraat Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Ziraat Bankası emekli promosyon 2022 kasım güncellemesi gelecek mi, yükselecek mi? Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

MAAŞIMI ZİRAAT BANKASI'NA NASIL TAŞIRIM?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şube,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası emekli promosyon 2022 kasım güncellemesi gelecek mi, yükselecek mi? Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURU İŞLEMLERİ

Hak sahiplerinden 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Emekli vatandaşlar promosyon ödemesine ilişkin başvurularını kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubelerinden, internet sitesinden, mobil uygulamadan ATM ve SMS aracılığıyla gerçekleştirebilir.

SON DAKİKA