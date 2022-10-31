Haberler Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyon 2022 kasım güncellemesi gelecek mi, yükselecek mi? Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 31.10.2022 23:03 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 23:03

Emekli promosyon kasım ayı listesi bekleniyor! Temmuz zammı ardından araştırılmaya başlayan banka promosyonu yarışı devam ediyor. Ziraat emekli promosyonu kamu bankaları promosyon tutarları arasında dikkat çekiyor. Ekim ayında artış gösteren ödeme miktarı en çok tercih edilenler arasında. Ziraat Bankası emekli promosyon sorgulama emeklilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL, yükseltecek mi, ne zaman ödenecek, başvuru nasıl yapılır? İşte, 2022 kasım ayı Ziraat promosyon kampanyası…