Haberler Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyonu Kasım ayı için yenilendi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

Giriş Tarihi: 28.10.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 11:49

Ziraat Bankası emekli promosyonu Kasım ayı için yenilendi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

Ziraat Bankası emekli promosyonu tutarı, maaşını bu bankaya taşımak isteyen emekliler tarafından araştırılıyor. Özel bankaların promosyon tutarları ek ödemelerle 10 bin TL'yi bulurken kamu bankaları bu yarışta oldukça geride kalmıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuruya göre, promosyon ödemeleri için taban sınır 5 bin TL oldu. Bu gelişme sonrası Ziraat Bankası emekli promosyonu ödemeleri ile birlikte ödemelerin yapılacağı tarih de netlik kazandı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? İşte detaylar.