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Haberler Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyonu Kasım ayı için yenilendi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 28.10.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 11:49

Ziraat Bankası emekli promosyonu Kasım ayı için yenilendi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

Ziraat Bankası emekli promosyonu tutarı, maaşını bu bankaya taşımak isteyen emekliler tarafından araştırılıyor. Özel bankaların promosyon tutarları ek ödemelerle 10 bin TL'yi bulurken kamu bankaları bu yarışta oldukça geride kalmıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuruya göre, promosyon ödemeleri için taban sınır 5 bin TL oldu. Bu gelişme sonrası Ziraat Bankası emekli promosyonu ödemeleri ile birlikte ödemelerin yapılacağı tarih de netlik kazandı. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? İşte detaylar.

Ziraat Bankası emekli promosyonu Kasım ayı için yenilendi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek soruları bugün de en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Promosyon yarışında özel bankaların gerisinde kalarak müşteri kaybetmeye başlayan kamu bankaları için harekete geçildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu bankaları dahil anlaşmalı olduğu 19 banka için emekli promosyonu taban sınırını 5 bin lira olarak belirledi. Yeni promosyon tutarları, Kasım ayında geçerli olacak. Bu kapsamda maaşını Ziraat'e taşımak isteyen emekliler, ''Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, ne zaman verilecek?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ödeme tarihleri ve miktarı…

Ziraat Bankası emekli promosyonu Kasım ayı için yenilendi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

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Ziraat Bankası emekli promosyonu Kasım ayı için yenilendi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI!

Ziraat Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Ziraat Bankası emekli promosyonu Kasım ayı için yenilendi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

MAAŞIMI ZİRAAT BANKASI'NA NASIL TAŞIRIM?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şube,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası emekli promosyonu Kasım ayı için yenilendi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

PROMOSYON ÖDEMELERİ KASIM AYINDA YATIRILACAK!

Ziraat Bankası emekli promosyonu başvuruları 18 Ekim 2022 tarihi itibarıyla alınmaya başladı. Bankadan yapılan açıklamada promosyon ödemelerinin 1 Kasım'da hesaplara yatırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Ziraat Bankasından birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerin ödenecek promosyon tutarları, maaş tutarları toplamına göre hesaplanacak.

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