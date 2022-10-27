Haberler Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 2022 Ziraat Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor, kaç TL?

Giriş Tarihi: 27.10.2022 07:17 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 07:17

Maaşını Ziraat'e taşımak isteyen emekliler Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti hakkında araştırma yapıyor. . Bankalar emekli promosyon ödemeleri için miktarlarını açıklarken, bu promosyonları alabilmek için maaşlarını taşımayı planlayan emekliler ise en çok promosyon veren bankaları merak ediyor. Tmmuz ayından bu yana büyük bir yarışa giren özel bankalar rakamı 10 bin liralara kadar yükseltmişti. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 2022 Ziraat Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor, kaç TL?