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Haberler Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 2022 Ziraat Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.10.2022 07:17 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 07:17

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 2022 Ziraat Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor, kaç TL?

Maaşını Ziraat'e taşımak isteyen emekliler Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti hakkında araştırma yapıyor. . Bankalar emekli promosyon ödemeleri için miktarlarını açıklarken, bu promosyonları alabilmek için maaşlarını taşımayı planlayan emekliler ise en çok promosyon veren bankaları merak ediyor. Tmmuz ayından bu yana büyük bir yarışa giren özel bankalar rakamı 10 bin liralara kadar yükseltmişti. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 2022 Ziraat Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor, kaç TL?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 2022 Ziraat Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor, kaç TL?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, ne zaman verilecek, hangi tarihte sorusuna milyonların yanıt arayışı devam ediyor. Yapılan son duyuruda; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. Yeni emekli olmuş veya emekli olacak vatandaşlar en yüksek promosyonu veren bankayı ararken bankalar dikkat çeken kampanyalar sunmaya devam ediyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 2022 Ziraat Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor, kaç TL?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 2022 Ziraat Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor, kaç TL?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

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Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 2022 Ziraat Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor, kaç TL?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI!

Ziraat Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 2022 Ziraat Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor, kaç TL?

MAAŞIMI ZİRAAT BANKASI'NA NASIL TAŞIRIM?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şube,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 2022 Ziraat Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor, kaç TL?

PROMOSYON ÖDEMELERİ KASIM AYINDA YATIRILACAK!

Ziraat Bankası emekli promosyonu başvuruları 18 Ekim 2022 tarihi itibarıyla alınmaya başladı. Bankadan yapılan açıklamada promosyon ödemelerinin 1 Kasım'da hesaplara yatırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Ziraat Bankasından birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerin ödenecek promosyon tutarları, maaş tutarları toplamına göre hesaplanacak.

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