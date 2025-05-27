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Haberler Yaşam Ziraat Bankası gişe memuru alımı başvuruları devam ediyor! Ziraat Bankası gişe memuru alımı sınavı ne zaman?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 11:31 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 11:31

Ziraat Bankası gişe memuru alımı başvuruları devam ediyor! Ziraat Bankası gişe memuru alımı sınavı ne zaman?

Ziraat Bankası personel ihtiyacını karşılamak üzere Türkiye genelindeki şubelerinde personel alımı yapacağını duyurdu. 150 gişe görevlisi alımı için yazılı sınavda başarılı olan adaylar, mülakat sürecine davet edilecek. Bu durumda adaylar sınav takviminde odaklandı. Peki, Ziraat Bankası gişe memuru alımı sınavı ne zaman? İşte, detaylar...

Ziraat Bankası gişe memuru alımı başvuruları devam ediyor! Ziraat Bankası gişe memuru alımı sınavı ne zaman?

Ziraat Bankası gişe memuru alımı için başvurular 21 Mayıs 2025 tarihinde başladı. Henüz devam eden alımlar için gözler sınav tarihine çevrildi. Alımlar için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve açıklanan diğer başvuru koşulunun sağlamak gerekiyor. Peki, Ziraat Bankası gişe memuru alımı başvuruları bitti mi, sınav ne zaman? İşte, detaylar...

Ziraat Bankası gişe memuru alımı başvuruları devam ediyor! Ziraat Bankası gişe memuru alımı sınavı ne zaman?

ZİRAAT BANKASI GİŞE MEMURU ALIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Ziraat Bankası için başvurular 21 Mayıs 2025 – 13 Haziran 2025 saat 23.59'a kadar İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesinde başvuru oluşturmak suretiyle yapılacaktır.

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Ziraat Bankası gişe memuru alımı başvuruları devam ediyor! Ziraat Bankası gişe memuru alımı sınavı ne zaman?

ZİRAAT BANKASI GİŞE MEMURU ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Gişe görevlisi alımı için adaylara yazılı sınav uygulanacak. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, mülakat sürecine davet edilecek. Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 14:00'da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak.

Ziraat Bankası gişe memuru alımı başvuruları devam ediyor! Ziraat Bankası gişe memuru alımı sınavı ne zaman?

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren "Sınav Giriş Belgesi"ni 23 Haziran 2025 Pazartesi gününden itibaren İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.

Ziraat Bankası gişe memuru alımı başvuruları devam ediyor! Ziraat Bankası gişe memuru alımı sınavı ne zaman?