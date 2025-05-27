Ziraat Bankası gişe memuru alımı başvuruları devam ediyor! Ziraat Bankası gişe memuru alımı sınavı ne zaman?

Ziraat Bankası gişe memuru alımı için başvurular 21 Mayıs 2025 tarihinde başladı. Henüz devam eden alımlar için gözler sınav tarihine çevrildi. Alımlar için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve açıklanan diğer başvuru koşulunun sağlamak gerekiyor. Peki, Ziraat Bankası gişe memuru alımı başvuruları bitti mi, sınav ne zaman? İşte, detaylar...