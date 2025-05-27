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Ziraat Bankası gişe memuru alımı başvuruları devam ediyor! Ziraat Bankası gişe memuru alımı sınavı ne zaman?
Giriş Tarihi: 27.05.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
11:31
Ziraat Bankası gişe memuru alımı başvuruları devam ediyor! Ziraat Bankası gişe memuru alımı sınavı ne zaman?
Ziraat Bankası personel ihtiyacını karşılamak üzere Türkiye genelindeki şubelerinde personel alımı yapacağını duyurdu. 150 gişe görevlisi alımı için yazılı sınavda başarılı olan adaylar, mülakat sürecine davet edilecek. Bu durumda adaylar sınav takviminde odaklandı. Peki, Ziraat Bankası gişe memuru alımı sınavı ne zaman? İşte, detaylar...