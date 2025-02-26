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ZONGULDAK İFTAR VAKTİ 2025: Zonguldak İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
11:19
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayı için il il iftar saatlerini resmi internet sitesinde yayımladı. Kutsal Ramazan ayının başlangıcına sayılı günler kala, milyonlarca kişi sabahları ''sahur saati ne zaman?'' ve akşamları ''iftara ne kadar kaldı?'' gibi sorulara yanıt arıyor. Her yıl olduğu gibi, 2025 yılı için de iftar ve sahur saatleri, sabah.com.tr'nin imsakiye sayfası üzerinden kolaylıkla öğrenilebilecek. Peki, Zonguldak iftar vakti saat kaçta? İşte, Zonguldak İmsakiye ile iftar saatleri, sahur saati ve imsak vakitleri