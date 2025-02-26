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Haberler Yaşam ZONGULDAK İFTAR VAKTİ 2025: Zonguldak İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 11:19 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 11:19

ZONGULDAK İFTAR VAKTİ 2025: Zonguldak İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayı için il il iftar saatlerini resmi internet sitesinde yayımladı. Kutsal Ramazan ayının başlangıcına sayılı günler kala, milyonlarca kişi sabahları ''sahur saati ne zaman?'' ve akşamları ''iftara ne kadar kaldı?'' gibi sorulara yanıt arıyor. Her yıl olduğu gibi, 2025 yılı için de iftar ve sahur saatleri, sabah.com.tr'nin imsakiye sayfası üzerinden kolaylıkla öğrenilebilecek. Peki, Zonguldak iftar vakti saat kaçta? İşte, Zonguldak İmsakiye ile iftar saatleri, sahur saati ve imsak vakitleri

ZONGULDAK İFTAR VAKTİ 2025: Zonguldak İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Ramazan ayı, bu yıl 1 Mart'ta başlayacak ve müslümanlar için büyük bir manevi anlam taşımaya devam edecek. Kur'an-ı Kerim'de de adından söz edilen ve faziletine dikkat çekilen bu mübarek ay, yine en iyi şekilde geçirilmeye çalışılacak. İlk sahura kalkmaya kısa bir süre kala, Diyanet tarafından yayımlanan 2025 yılına ait imsakiye takvimi ile iftar ve sahur saatleri duyuruldu. Zonguldak için de iftar vakti saati belirlenmiş oldu. Peki, Zonguldak'ta sahur vakti saat kaçta? İşte, Zonguldak sahur (imsak) ve iftar saati!

ZONGULDAK İFTAR VAKTİ 2025: Zonguldak İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

ZONGULDAK İMSAKİYE 2025: ZONGULDAK İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini yayımladı. Zonguldak ve diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı için iftar ve sahur saatleri ise şu şekilde belirlenmiştir:

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ZONGULDAK İFTAR VAKTİ 2025: Zonguldak İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

ZONGULDAK İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 05:56
İftar Vakti: 18:50

2 Mart Pazar
Sahur (İmsak) Vakti: 05:54
İftar Vakti: 18:51

3 Mart Pazartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 05:53
İftar Vakti: 18:52

4 Mart Salı
Sahur (İmsak) Vakti: 05:51
İftar Vakti: 18:53

5 Mart Çarşamba
Sahur (İmsak) Vakti: 05:49
İftar Vakti: 18:54

ZONGULDAK İFTAR VAKTİ

ZONGULDAK İFTAR VAKTİ 2025: Zonguldak İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

ZONGULDAK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 20:09

2 Mart Pazar: 20:11

3 Mart Pazartesi: 20:12

4 Mart Salı: 20:13

5 Mart Çarşamba: 20:14

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

ZONGULDAK İFTAR VAKTİ 2025: Zonguldak İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

İFTAR DUASI NASIL YAPILIR?

Ramazanın ilk günü oruçlarını açacak İslam alemi, iftar sofrasında oruçlarını açmadan önce sofra duasını dile getirecek:

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İşte Türkçe anlamı:

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

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