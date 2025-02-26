ZONGULDAK İFTAR VAKTİ 2025: Zonguldak İmsakiye ile sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta?

Ramazan ayı, bu yıl 1 Mart'ta başlayacak ve müslümanlar için büyük bir manevi anlam taşımaya devam edecek. Kur'an-ı Kerim'de de adından söz edilen ve faziletine dikkat çekilen bu mübarek ay, yine en iyi şekilde geçirilmeye çalışılacak. İlk sahura kalkmaya kısa bir süre kala, Diyanet tarafından yayımlanan 2025 yılına ait imsakiye takvimi ile iftar ve sahur saatleri duyuruldu. Zonguldak için de iftar vakti saati belirlenmiş oldu. Peki, Zonguldak'ta sahur vakti saat kaçta? İşte, Zonguldak sahur (imsak) ve iftar saati!