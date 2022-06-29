Zonguldak Piknik Alanları - Zonguldak’ta Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

3.Sahil Yolu Prestij Parkı

Oldukça geniş olan bu sahil, kayalıkları ve yeşil alanları ile piknik yapmayı sevenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yerdir. Çocukları mutlu edecek oyun alanı, yürüyüş için bir sahili, gölgelenmek isteyenler için çardaklar ve yeşil alanı ile keyifli bir gün geçirmek için uygun bir lokasyondur.

4.Kuş Kayası Seyir Terası

Kamp yapmaktan ve hatta çadır kurmaktan hoşlanan maceraperestlerin, kesinlikle uğraması gereken bir mesire alanıdır. Seyretmeye doymanın mümkün olmayacağı manzarası ile gelenleri hayran bırakır. Şelale ile akıp giden su, serinleme ve görüntünün tadını çıkarma fırsatı sunar. Yürüyüş yapmaya ve bisiklet sürmeye müsait yolları ile hareket etmeyi sevenlerin sıkılmayacağı doğal bir ortamdır.