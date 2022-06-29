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Haberler Yaşam Zonguldak Piknik Alanları - Zonguldak'ta Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 29.06.2022 15:56 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:09

Zonguldak Piknik Alanları - Zonguldak'ta Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Batı Karadeniz'de yer alan Zonguldak, denize kıyısı bulunan illerden biridir. Yer altı su kaynakları ve madenleri ile de meşhur olan bu şehir, özellikle kömür madenlerinin diyarı olarak bilinir. Tarihe yön veren medeniyetlerin yurdu olan Zonguldak'ın doğası ve temiz havası, ziyaretçilerini memnun eder. Yerli ve yabancı turistler için Zonguldak mesire alanları, piknik yapmaktan fazlasını sunar. Eşsiz doğal güzelliklerini görmek isteyenler için Zonguldak piknik alanları ilk seçenektir. Zonguldak piknik yerleri ile ilgili merak edilenler yazımızda…

Zonguldak Piknik Alanları - Zonguldak’ta Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Zonguldak, ticarete yön veren liman şehirlerinden olduğu için ekonomik açıdan önemli bir yere sahiptir. Karadeniz'de olduğundan dolayı yağışlı bir iklimi ve çokça yeşil alanı vardır. Coğrafi özellikleri bakımından her ne kadar kış ayları soğuk ve kar yağışlı geçse de, yaz ayları ılık ve yağmurludur. Bu il, en yüksek sıcaklıklarına Ağustos ayında ulaşır. Sıcaklık, 25°C ile 19°C arasında değişir. Yaz aylarında bile bunaltıcı bir havaya sahip olmayan Zonguldak mesire alanları, bu nedenle sıkça tercih edilen yerlerin başında gelir. Zonguldak'ın gezilecek yerleri arasında birçok tarihi mekan olduğu kadar, mağaraları, tünelleri, sahilleri, şelaleleri ve Zonguldak piknik alanları vardır. İşte Zonguldak piknik yerleri nerelerdir sorusunun cevabı…

Zonguldak Piknik Alanları - Zonguldak’ta Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Zonguldak Piknik ve Mesire Yerleri Nerelerdir?

"Kara Elmas" olarak bilinen taş kömürü ile ünlü Zonguldak'ın, mesire alanları arasında aşağıdakiler yer alır.

1.Fener Geziyolu

Muhteşem Karadeniz manzarası ile birlikte piknik yapma imkanı sağlayan Fener Geziyolu, uzun yürüyüş yolları, ağaçları, yeşillik alanları ve seyir terası ile pikniğe gelenleri mutlu edecek bir mesire yeridir.

2.Çoçuk Bahçesi

Küçük çocuklar için adeta bir cennet olan bu bahçede, birden çok oyun alanı, yürüyüş yolları, çardaklar, spor aletleri ve yeşil alanlar vardır. Bu özellikleri nedeniyle, çocuklu ailelerin en çok uğradığı ve merak ettiği piknik alanlarından biridir.

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Zonguldak Piknik Alanları - Zonguldak’ta Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

3.Sahil Yolu Prestij Parkı

Oldukça geniş olan bu sahil, kayalıkları ve yeşil alanları ile piknik yapmayı sevenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yerdir. Çocukları mutlu edecek oyun alanı, yürüyüş için bir sahili, gölgelenmek isteyenler için çardaklar ve yeşil alanı ile keyifli bir gün geçirmek için uygun bir lokasyondur.

4.Kuş Kayası Seyir Terası

Kamp yapmaktan ve hatta çadır kurmaktan hoşlanan maceraperestlerin, kesinlikle uğraması gereken bir mesire alanıdır. Seyretmeye doymanın mümkün olmayacağı manzarası ile gelenleri hayran bırakır. Şelale ile akıp giden su, serinleme ve görüntünün tadını çıkarma fırsatı sunar. Yürüyüş yapmaya ve bisiklet sürmeye müsait yolları ile hareket etmeyi sevenlerin sıkılmayacağı doğal bir ortamdır.

Zonguldak Piknik Alanları - Zonguldak’ta Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

5.Milli Egemenlik Mesire Alanı

Rengarenk çocuk parkı, kolaylıkla mangal yapma imkanı tanıyan çardakları, yemyeşil ağaçları, temiz havası, yürüyüş yolları ve belirli dönemlerde gerçekleşen açık hava şenlikleri ile ilgi çekici mesire alanlarındandır.

6.Göldağı Tabiat Parkı

Tamamen ormanlık alandan oluşan park, piknik yapmak için gelenlerin dışında, doğa fotoğrafçılığı yapan ve kamp kurmak isteyenlerin de ziyaret ettiği bölgelerdendir. Göldağı Tabiat Parkı'nda, çeşme, kır lokantası, mescit, tuvalet, çocuk parkı ve büfe gibi hizmetler sunulur.

Zonguldak Piknik Alanları - Zonguldak’ta Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

7.İstasyon Mesire Yeri Doğal Yaşam Parkı

Tavşan, tavuk ve kuş türlerini yakından görmeyi sağlayan bu park, ağaçlık, alanları, ziyaretçilerin rahatlıkla oturup yemek yiyebileceği masaları, çardakları ile klasik bir piknik alanıdır.

8.Zirve Piknik Alanı

Kahvaltıdan, akşam yemeğine kadar tüm öğünleri yemek için gidilebilecek lokantası, açık havada oturmak isteyenler için masalar, şemsiyeler, yürüyüş yolları ve yeşilliği sayesinde Zonguldaklıların favori piknik yerleri arasındadır.

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