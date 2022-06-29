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Zonguldak Piknik Alanları - Zonguldak'ta Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 29.06.2022 15:56
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
14:09
Zonguldak Piknik Alanları - Zonguldak'ta Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Batı Karadeniz'de yer alan Zonguldak, denize kıyısı bulunan illerden biridir. Yer altı su kaynakları ve madenleri ile de meşhur olan bu şehir, özellikle kömür madenlerinin diyarı olarak bilinir. Tarihe yön veren medeniyetlerin yurdu olan Zonguldak'ın doğası ve temiz havası, ziyaretçilerini memnun eder. Yerli ve yabancı turistler için Zonguldak mesire alanları, piknik yapmaktan fazlasını sunar. Eşsiz doğal güzelliklerini görmek isteyenler için Zonguldak piknik alanları ilk seçenektir. Zonguldak piknik yerleri ile ilgili merak edilenler yazımızda…