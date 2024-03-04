Zonguldak’ta skandal olay! Başörtülülere nefret kustu: Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi

"BAŞIMIZA NE GELDİYSE BU KAPALILARDAN GELDİ"

Ekiplerin tarafları sakinleştirip ayırmaya çalıştığı sırada O.D'nin, polislere, "Kimi aldığınıza dikkat edin, yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm.", market çalışanı Ö.B'ye hitaben de "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi zaten, yeter be." demesi üzerine ekipler müdahale etti.