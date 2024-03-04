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Zonguldak'ta skandal olay! Başörtülülere nefret kustu: Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi
Giriş Tarihi: 04.03.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
14:42
Zonguldak'ta skandal olay! Başörtülülere nefret kustu: Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi
Zonguldak'ta tartıştığı market kasiyerine "Başımıza ne geldiyse, bu kapalılardan geldi" deyip, gelen polislere de "Kimi aldığınıza dikkat edin yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" diyerek direnen Onur D. (25), gözaltına alındı. Market çalışanından özür dileyen Onur D., 'polise görevini yaptırmamak için direnmek' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından adliyeye sevk edilip, serbest bırakıldı.