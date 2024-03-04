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Haberler Yaşam Zonguldak'ta skandal olay! Başörtülülere nefret kustu: Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi
Giriş Tarihi: 04.03.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 14:42

Zonguldak'ta skandal olay! Başörtülülere nefret kustu: Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi

Zonguldak'ta tartıştığı market kasiyerine "Başımıza ne geldiyse, bu kapalılardan geldi" deyip, gelen polislere de "Kimi aldığınıza dikkat edin yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" diyerek direnen Onur D. (25), gözaltına alındı. Market çalışanından özür dileyen Onur D., 'polise görevini yaptırmamak için direnmek' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından adliyeye sevk edilip, serbest bırakıldı.

AA
Zonguldak’ta skandal olay! Başörtülülere nefret kustu: Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi İsmail Ergene Caddesi'nde dün bir zincir markete giden K.D, ürünün etiketi ile kasa fiyatının farklı olduğunu, daha önce alınan sigarayı da değiştirmek istediğini söyledi.

Zonguldak’ta skandal olay! Başörtülülere nefret kustu: Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi

Bunun üzerine kasiyer Ö.B. ile tartışmaya başlayan K.D, çocuklarına haber verdi. Markete gelen K.D'nin oğlu Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı O.D'nin de tartışmaya katılması üzerine polis çağrıldı.

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Zonguldak’ta skandal olay! Başörtülülere nefret kustu: Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi

"BAŞIMIZA NE GELDİYSE BU KAPALILARDAN GELDİ"

Ekiplerin tarafları sakinleştirip ayırmaya çalıştığı sırada O.D'nin, polislere, "Kimi aldığınıza dikkat edin, yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm.", market çalışanı Ö.B'ye hitaben de "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi zaten, yeter be." demesi üzerine ekipler müdahale etti.

Zonguldak’ta skandal olay! Başörtülülere nefret kustu: Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi

Polise direnen O.D, yere yatırılarak gözaltına alındı. Polise mukavemet nedeniyle soruşturmayı Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı yürüttü.

Zonguldak’ta skandal olay! Başörtülülere nefret kustu: Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi

SERBEST BIRAKILDI

O.D, jandarmada alınan ifadesinde, Ö.B'den özür dileyerek, şeker hastası olduğu için bir anda sinirlendiğini ve pişman olduğunu söyledi. Ö.B. de şikayetçi olmadığını belirtti.

Öte yandan "polise görevini yaptırmamak için direnmek" ve "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla adliyeye sevk edilen O.D, savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

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