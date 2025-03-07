Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 7 Mart 2025 haftanın final gününde Yemekteyiz 150 bin TL ödülü kim aldı?

Bugün haftanın son yarışmacısı olan Suzan Hanım'ın yemekleri değerlendirilecek ve haftanın kazananı belli olacak. Yemekteyiz 3-7 Mart haftasının galibi, Zuhal Topal'ın da oyunun eklenmesiyle birlikte açıklanacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, 150 bin TL ödülü kim aldı? İşte detaylar…