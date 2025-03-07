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Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 7 Mart 2025 haftanın final gününde Yemekteyiz 150 bin TL ödülü kim aldı?
Giriş Tarihi: 07.03.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
15:22
Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 7 Mart 2025 haftanın final gününde Yemekteyiz 150 bin TL ödülü kim aldı?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı bugün haftanın finaliyle izleyicinin karşısına çıkıyor… Suzan Hanım'ın misafirlerini ağırlayacağı final bölümünde puan durumu tablosu güncellenecek ve 150 bin TL'lik ödülü alan yarışmacı belli olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, 150 bin TL ödülü kim aldı? İşte 7 Mart 2025 Yemekteyiz güncel puan durumu ve ödülün sahibi…