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Haberler Yaşam Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 7 Mart 2025 haftanın final gününde Yemekteyiz 150 bin TL ödülü kim aldı?
Giriş Tarihi: 07.03.2025 15:20 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 15:22

Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 7 Mart 2025 haftanın final gününde Yemekteyiz 150 bin TL ödülü kim aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı bugün haftanın finaliyle izleyicinin karşısına çıkıyor… Suzan Hanım'ın misafirlerini ağırlayacağı final bölümünde puan durumu tablosu güncellenecek ve 150 bin TL'lik ödülü alan yarışmacı belli olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, 150 bin TL ödülü kim aldı? İşte 7 Mart 2025 Yemekteyiz güncel puan durumu ve ödülün sahibi…

Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 7 Mart 2025 haftanın final gününde Yemekteyiz 150 bin TL ödülü kim aldı?

Bugün haftanın son yarışmacısı olan Suzan Hanım'ın yemekleri değerlendirilecek ve haftanın kazananı belli olacak. Yemekteyiz 3-7 Mart haftasının galibi, Zuhal Topal'ın da oyunun eklenmesiyle birlikte açıklanacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, 150 bin TL ödülü kim aldı? İşte detaylar…

Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 7 Mart 2025 haftanın final gününde Yemekteyiz 150 bin TL ödülü kim aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı olan isim bugün ekrana gelecek olan yeni bölümde belli olacak. Kazanan isim açıklandığında haberimize eklenecek.

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Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 7 Mart 2025 haftanın final gününde Yemekteyiz 150 bin TL ödülü kim aldı?

3-7 MART YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
Aziz Soylu

Suna Yavuz

Serpil Böncü

Onur Türkmenoğlu

Suzan İlhan

Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 7 Mart 2025 haftanın final gününde Yemekteyiz 150 bin TL ödülü kim aldı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GEÇEN HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de geçen haftanın kazanan ismi 30 puanla ÖZLEM HANIM oldu.