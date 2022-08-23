Haberler Yaşam Zuhal Topal’la Yemekteyiz yeni sezon tarihi ve büyük para ödülü belli oldu! TV8 Zuhal Topal’la Yemekteyiz ne zaman başlıyor, para ödülü ne kadar?

Giriş Tarihi: 23.08.2022 18:55 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 19:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon başlıyor! Yeni sezon ile birlikte Yemekteyiz para ödülü de oldukça artmış durumda! Geçen sene 15-20 bin TL arasında olan para ödülü, bu sene iki katından fazla oldu. Böylece vatandaşlar Zuhal Topal'la Yemekteyiz başvuru nasıl yapılır sorusunu soruyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz ne zaman başlıyor sorusu da Instagram üzerinden verildi. Böylece TV8'in Masterchef'ten sonraki bir diğer yemek programı da ekranlara geliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz ne zaman başlıyor? Yemekteyiz para ödülü 2022 ne kadar? İşte detaylar