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15 Mart 2021 Televizyon Yayın Akışı

15 Mart 2021 - Trt1 Yayın Akışı

Trt1 Yayın Akışı Programı - TV de Bugün Trt1 kanalında yayınlanacak olan dizi, film ve diğer programların günlük yayın akışı bilgilerine bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Trt1 canlı yayın akışı programı şöyle;

Trt1 Trt1

  • 08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
  • 09:30 Kalk Gidelim
  • 11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
  • 13:20 Fazlası Zarar
  • 15:55 Acemi Anneler
  • 17:15 Seksenler
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:30 Uyanış Büyük Selçuklu
  • 21:00 Benim Adım Melek
  • 00:15 Yerli Dizi

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