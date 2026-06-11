Daha ilk bölümüyle izleyicinin gönlünü çelen ve kısa sürede "yılın dizisi" unvanını kazanan A.B.İ. hem Atv'ye hem de şanına yaraşır bir sezon finaliyle izleyiciyi ekrana kilitledi.

Son bölümün her karesi ayrı bir heyecan yaşattı. Sürprizler birbirini izlerken son yılların en beklenmedik sezon finali ile A.B.İ. bir kez daha gönülleri fethetti.

"Nasıl olsa Doktor Doğan tarafından ameliyat masasında kurtarılır" gözüyle bakılan Çağla'nın ölmesi, seyirciyi ters köşeye yatırdı. Melek'in aslında Mahinur ile Sinan'ın çocukları olduğu, aileyi öldürmek için ant içen Cemo'nun da Melek'in ikiz kardeşi olduğu ortaya çıktı. Cemo, baba bildiği, kendisini büyüten Şimşek'i öldürdü ama aksiyon bununla da bitmedi. Doğan ile Cemo'nun bindiği aracın sabotaj sonucu frenleri tutmayınca otomobil uçurumdan yuvarlanıp taklalar attı.

Bir kaç yıl sonra Behram, Doğan'ın mezarına çiçek bırakırken seyirci bir kez daha şoke oldu. Zira dizinin iki baş karakterinin birden (Doğan ve Çağla) öldüğü bir sezon finali daha önce hiç yaşanmamıştı.

Derken o gizemli final sahnesi geldi. Mahzende yürüyen bir kadın ve zindanda duvara zincirlenmiş, saçı sakalı birbirine karışmış durumdaki Doğan...

Haydi bakalım, şimdi yeni sezona kadar düşün, dur...



Yok böyle gaflet!

Ankara - İzmir seferini yapmak için havalanmaya hazırlanan uçağın kabinindeki powerbank (mobil şarj aleti) patlayıp tutuşunca büyük panik yaşandı. Pistte duran uçağın yolcuları şişme kaydıraklarla tahliye edildi.

Buraya kadar her şey normal sayılabilir. Anormal olan ise yolcuların kaydıraktan bavul ve çantalarıyla kaymaları.

Uluslararası uçuş talimatları uyarınca bu gibi acil durumlarda yolcular bagajlarını uçakta bırakarak kabini terk etmelidir. Zira o bagajlar, koridor ve kapıları bloke edip tahliyeyi imkansız hale getirebilir. Ayrıca bagajlar şişme kaydırağı patlatabilir. (Kaydırağa atlarken kazazedelerden ayakkabılarını çıkarmalarının istenmesi de bu yüzdendir)

Eminim uçuş ekibi tahliye sırasında bu ikazları yapmıştır ama dinleyen kim?

Ben yetkililerin yerinde olsam bu hayati hatayı yapanları kara listeye alır, bir daha uçağa bindirmezdim.



Yaşlılara çare

Pek çok hizmet artık internet üzerinden yapılabiliyor. Vergiden, belge çıkarmaya, muhtarlık hizmetlerinden, tapu ve trafik işlemlerine kadar artık devlet dairelerinde kapı kapı dolaşma devri büyük ölçüde kapandı.

Ancak bu konuda yaşlılarımız unutuldu. Çoğu, akıllı telefonunu konuşmak için bile zar zor kullanıyor. Eczaneye gidip, "Yavrum bana şu telefondan doktor randevusu alır mısın?" diyenler var.

Acaba onlar için işlemleri daha kolay yapmalarını sağlayacak yapay zeka ile oluşturulmuş, görüntülü arama ile ulaşacakları bir "sanal danışma memuru" hayata geçirilemez mi?



Şeref kürsüsü

10 yaşındaki Lina Saka, 153 ülkenin katıldığı uluslararası matematik olimpiyatında 100 tam puan alarak dünya şampiyonu oldu.



Zap'tiye

2027 Mercedes-Benz S-Class Officially Unveiled Luxury Compact Sedan Gets Futuristic Redesign. Sahibi adını söyleyene kadar arabanın modeli eskir vallahi!



Ne demiş?