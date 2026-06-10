Aşağıdaki yazıya Zafer Aktaşlı adlı Altınoluk sakini bir kullanıcının sanal medya hesabında rastladım. O da bir başkasından alıntılanmış ama gerçek kaynağına ulaşamadım, artık hakkını helal etsin. Hem yarı Altınoluklu olduğum için hem de duygularımı bire bir ifade ettiği için sizlerle paylaşmadan edemedim:

"Pikniğe gidiyorsun ormanı yakıyorsun. Sahile gidiyorsun, çöpünü orada bırakıyorsun. Adını duyduğun her kumsala, her tatil beldesine, her köye, her parka gidiyorsun, çocuğunun altını değiştirdiğin bezini oraya atıyorsun.

İçtiğin biranın şişesini arkandan kim toplayacak sanıyorsun?

Yetmiyor, pet şişeye işiyor, s.dikli çöpünü de her yere bırakıyorsun.

Nereye gitsek senin izlerini görüyoruz. Her dağ başında, her deniz kıyısında, her doğal parkta, her doğal güzellikte...

Dünyanın en güzel, en özel, en eski tarihi eserlerine sahip olsak ne fayda, sen en mahrem mağaraların duvarlarına o saçma sapan adını yazıyorsun.

Üstüne başına bakınca insana benziyorsun ama ne yazık ki olamıyorsun.

Çocukların karınca yuvalarını bozuyor, bön bön bakıyorsun, sokak köpeğine taş atıyor sırıtıyorsun, kedinin yavrularını alıp ölümüne sebep oluyor iyi bir şey yapıyor sanıyorsun, kuşların yuvalarını dağıtıyor kıs kıs gülüyorsun, doğal yaşam parklarında soyları tükenmek üzere olan her canlıyı avlıyorsun, bir de fotoğrafını çekiyorsun. Sonra bunları sosyal medyada paylaşıyorsun. Buralardan bakılınca pek sosyal, pek afili, pek modern, pek bilmem ne görünüyorum sanıyorsun.

Kendinden başka hiç bir şeyi düşünmüyorsun, yaşadığın gezegenin ve hatta oturduğun sokağın bile farkında değilsin.

Hatta kimi zaman kitap okuyormuş gibi bile yapıyorsun. Oysa sen ne okuduğunu anlayacak zekaya sahipsin, ne de dünyayı görecek gözlere.

Keşke hiç doğmamış olsan. Sensiz ne mutlu olurdu bu dünya..."

Yaşasın dumansız plaj!

Antalya Kaş Belediyesi ve Kaymakamlığı, ünlü Kaputaş Plajı'nda harika bir uygulama başlattı. Karar uyarınca deniz kenarında sigara içmek yasaklandı. Aksi halde 100 bin liraya varan para cezaları söz konusu olacak.

Uygulama aslında Türkiye'nin rekabet ettiği Fransa ve İspanya'da çoktandır uygulanıyor. Umarım tüm kıyılarımızda yaygınlaşır da, deniz havası yerine ciğerlerimize öndeki şezlongda oturanın sigara dumanını artık çekmeyiz. Hele ekosistemi ve deniz canlılarını tehdit eden kumdaki izmaritlere basmamak için seksek oynamaktan kurtulmak rüya gibi bir şey...

Bir tatlı huzur

Farkında mısınız, Türk Sanat Müziği artık büyük kanalların ekranlarından neredeyse tamamen silindi. Benim gibi bu müzik türüne gönül verenlere sığınacak kale olarak bir tek TRT Müzik kaldı. Öyleyse, bir tavsiyede bulunayım:

Kanalda bir kaç hafta önce başlayan Bir Başka Akşam adlı program, izleyenlerin damağına o eski tatları çalıyor. Solistler İsmail Özkan ve Canan Çal'ın müthiş uyumu ve özenle seçilmiş repertuvarları büyük keyif veriyor. Meraklısına duyurumdur: Bir Başka Akşam her perşembe 21.00'de TRT Müzik'te.

Gaf kürsüsü

Sevdiğim Sensin dizisinde Civan ve Nilüfer'in sokaktaki tartışma sahnesini gerçek sanan bir teyzemiz "Kavga mı ediyorsunuz siz?" diyerek müdahale edince çekim yarıda kaldı.

Zap'tiye

İnsan yaşlandıkça zenginleşiyor. Saçta gümüş, dişlerde altın, kemiklerde platin, böbrekte taş, kanda şeker, sürekli doğalgaz. Daha ne olsun?

Ne demiş?

"Sosyal medya çıkmadan önce birinin salak olduğunu sadece yakın çevresi biliyordu." (Sosyal medyadan)