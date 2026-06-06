Şikayet sahibi, Furkan Demirci adlı bir Tesla otomobil kullanıcısı. Aracı için satın aldığı ve 7 aydır kullandığı, faturası kesilmiş, ücreti ödenmiş "Full Self Driving" uygulamasının Tesla merkezi tarafından uzaktan aracının bilgisayar sistemine girilerek iptal edildiğini iddia ediyor.

Demirci bununla ilgili kendi YouTube kanalından bir video paylaşarak durumu tüm detaylarıyla anlatıyor. Diyor ki, "Bana gönderilen mesajda Tesla 'Biz sana bu uygulamayı bu fiyattan satmakla hata yapmışız. Ya paranı iade edelim ya da yeni fiyattan tekrar abone ol' deniliyor. Ben şimdi bu ekrana bir daha nasıl güvenebilirim?"

Yeni nesil otomobillerdeki uzaktan müdahale ile donanım güncellemesi yapıldığını biliyordum da mevcut ekstraların "çat" diye iptal edilebileceğini bu sayede öğrendim.

Bana göre Furkan Demirci sonuna kadar haklı. Bunu tüketiciye reva gören Elon Musk zihniyeti yarın bir gün "Çarpışma önleme sistemine zam geldi, sizinkini iptal ediyorum " derse ya da aracınızın ekranına "Hava yastığı bundan böyle ücrete tabi. Ya para ödeyin ya da evden yastık getirin" diye bir mesaj gelirse?



Bir bürokrasi işkencesi

Değerli dostum Muharrem Akduman iki haftadır üst üste bürokrasiden nasıl yıldığını anlatıyor: "Yüksel'ciğim bir mesaj geldi, süresi dolan sürücü belgemi yenilemem gerekiyormuş. Aman Allah'ım... Sabah 08.00'de başladım, şu anda bitti, saat 16.30... Önce sağlık ocağından rapor almak için Halk Bankası'na 325 TL. yatırma. Sırada 80 -100 kişi var... Sonra Vakıflar'a 2135 TL. yatırma. Orada da 50 kişi var ve veznedar hanım şöyle diyor: 'Parayı tam getirenin işlemini yapabilirim, para üstü ödeyemem.' Ben de 'Ödemeyin, üstü kalsın' diyorum, kabul etmiyor. Haydi market market dolaş, para bozdur. Oradan tekrar sağlık ocağı... Sonra Nüfus Dairesi'nin 6 ay önce çektirdiğim fotoğrafı kabul etmemesi ve 500 TL verip 2 foto çektirip getirmek... Tam işlem bitti derken 'Bu bilgileri Nüfus ile eşleştiren cihaza girin' dediler, cihaz da kabul etmedi... Sırada da benim gibi yaşlılar var. Sırada bekleyen Fransa'dan emekli bir bey şöyle dedi: 'Fransa'da tüm bu işlemler 15 dakika, hem de evinizden hallediyorsunuz?' 8 buçuk saat sonra tam bitti diye sevinirken bir ikaz: 'Beyefendi, 5 ay sonra yine görüşeceğiz inşallah. Kimliğinizin süresi de aralıkta bitiyor ve aynı işlemleri tekrar yapmanız gerekecek!!!

Ben Fransa'ya gidiyorum arkadaş... Orada yapacağım işlemleri. :) Sevgiler..."



Kale kapısı dayanmadı

TRT 1'de yayınlanan Mehmet: Fetihler Sultanı dizisindeki düşman kalesinin kuşatma sahnesinde milli güreşçilerimiz Taha Akgül ve Rıza Kayaalp de konuk oyuncu olarak rol aldılar.

Senaryo gereği fethi gerçekleştiren birliğin başındaki cengaverler olarak bulunan iki pehlivanımız, kapıyı zorlayarak açacak ve içeri gireceklerdi. Gelin görün ki, yaklaşık bir ton ağırlığındaki ahşap kale kapısı, milli güreşçilerimizin gücüne dayanamayarak parçalandı.

Koca kapıyı parçaladıktan sonra üzerlerine düşen keresteleri kürdan çöpü silkeler gibi üzerlerinden atıveren Akgül ve Kayaalp herkesi şaşkınlık içinde bırakırken, planlanandan çok daha gerçekçi bir sahnenin çekilmesini de sağlamış oldular.

Hey maşallah yiğitlerime!..



Gaf kürsüsü

Muharrem Akduman dostumun notu: Spor Toto'da Lillestorm- Viking maçı için 30.05.2026 yazıyordu. Oysa o tarihte böyle bir maç yoktu. Maçın oynanacağı tarih 22.07.2026 idi. Noter çekilişi ile oynanmamış maçın sonucunu (2) olarak belirlediler.

Zap'tiye

Yolsuzluklarla çalkalanan Buca Belediyesi'nde bir çalışanın tam 13 yarış atı varmış. Zaten işleri güçleri halkın sırtına "binicilik."

Ne demiş?

"İlk hatan, son hatan olur." (Muş'ta konuşlandırılan Jandarma Patlayıcı Madde İmha Timi'nin mottosu)