Dile kolay tam 20 sezondur devam ediyordu. Kaynanalar'dan sonra ekranların en uzun soluklu dizisiydi. Arka Sokaklar'ın bu akşam Kanal D'de yayınlanacak bölümü, büyük ihtimalle dizinin finali olacak.

Kötü haber, dizinin Komiser Hüsnü Çoban'ını canlandıran Özgür Ozan'dan geldi. Star Of The Year ödül töreninde sahnede bir konuşma yapan Ozan, "Çektiğimiz son bölüm büyük ihtimalle dizinin izleyeceğiniz final bölümü olacak. Ancak bana soracak olursanız, bu dizi kendisine yeni yılda da bir şans tanınmasını hak ediyor. Ne dersiniz? Bu diziye bir şans daha tanınsa iyi olmaz mı?" şeklinde konuştu.

Bu dizi, benim de içinde bulunduğum televizyon camiasına, yaratıcısı merhum Türker İnanoğlu'nun bir emanetiydi. Rahmetli babamın tek bölümünü bile kaçırmadan izlediği tek dizi olduğu için de "miras" anlamı taşıyordu. Bu nedenle gözüm hep üzerinde oldu. Yanlışlarını eleştirdim, doğrularını alkışladım.

Sevgili Özgür Ozan'ın sahneden sorduğu sorunun bende tek cevabı var: Evet, bu diziye bir şans daha tanınmalı. Çünkü bazı yapımların "son kullanım tarihi" yoktur.



Kupa'nın en garip eşleşmesi

Önce dijital medyada doğan yeni spor kanalını müjdeleyeyim: Libero TV.

Turkuvaz Medya'nın spor içerikli YouTube kanalı Libero TV, yayın hayatına müthiş bir sürprizle başladı. Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın değerlendirmelerde bulunacağı TUMBA adlı programda kendisine Zimbabweli içerik üreticisi Kelwin eşlik ediyor.

İlk programlarını izledim ve çok sevdim. Kelwin'in sempatik Türkçesi ve futbol dünyasına hakimiyeti, Dr. Ahmet Çakar'ın renkli tarzıyla birleşince ortaya keyifli bir seyirlik çıkmış.

Dünya Kupası boyunca gözüm Libero TV ve TUMBA'nın üzerinde olacak.



Züğürdün dili böyle yorulur

Çin'de som altından kulpları olan, zümrüt ve elmaslarla bezeli tencere, 550 bin dolar (Yaklaşık 28 milyon lira) etiketle satışa çıkmış. Tencereyi yeni sahibinin adresine Rolce Royce otomobil ile getirip teslim ediyorlarmış.

Düşündüm de; bir tencereye 550 bin dolar verecek kadar zengin biri niye yemeğini kendi yapsın ki? En fazla uşağına seslenir: "Sebastian bana bu akşam yeni tencerede kapuska pişirin!.."

(Kapuska mı? Hayallerim bile fukara yahu...)



Zap'tiye

Ne gaddarsın be felek! Selde bile zengin, fakirin üstüne binmiş...



Gaf'let kürsüsü

Manisa Akhisar'da solladıkları otobüs korna çalınca silah gösteren iki şahıs 500 metre sonraki kontrol noktasında durduruldu. Arkalarındaki otobüsten ise 28 özel harekatçı indi.

Ne demiş?

"Bir çok Avrupa ülkesi gördüm. Ülkeme geldiğimde üzülüyordum. Bugünün Türkiye'si pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Bize bu gururu yaşatan Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyor, yürekten kutluyorum." (Ajda Pekkan)