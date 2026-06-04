Herkes ünlü yönetmen Steven Spielberg'in yeni UFO filmi İfşa Günü'ne (Disclosure Day) kilitlenmiş durumda. Kariyerinin ilk yıllarında çektiği E.T. ve Close Encounters of the Third Kind gibi filmlerle dünya kamuoyunda uzaylılarla ilgili algıları adeta tek başına yönlendiren Spielberg, yeni filminde "evrendeki komşularımızın" insanlıkla ilk temas edişini anlatıyor.

Filmin Universal yapım şirketi tarafından paylaşılan sinopsisinde ise şu ifadelere yer veriliyor: "Eğer yalnız olmadığımızı öğrensen; uzaylıların olduğunu birisi sana ispatlasa, bu seni korkutur muydu? Bu yaz, gerçek yedi milyar insana açılıyor. İfşa Günü yaklaşıyor..." Son günlerde Pentagon ve NASA'nın yıllardır sakladığı UFO'larla ilgili arşiv görüntülerini kamuoyuyla paylaşması sonrası yayınlanan filmin ilk fragmanı da sansasyon yarattı. Şimdi herkes sabırsızlıkla İfşa Günü'nün vizyona gireceği 12 Haziran'ı bekliyor.



İki uzaylı komplo teorisi

Dünya dışı türlerin insanlıkla temas edeceği günle ilgili şu sıralar iki komplo teorisi tartışılıyor:

1 - Uzaylılar dünya geneline canlı yayınlanan çok büyük bir spor organizasyonu sırasında (Super Bowl ya da Dünya Kupası Finali gibi) milyarlarca insanın gözleri önünde gemileriyle dünyaya inip deşifre olacaklar. İnsan türünü kendilerinin yarattığını ispatlayıp. -hâşâ- tüm din ve inanışları tartışmaya açacaklar. Ardından tüm ülke sınırlarını kaldırıp; bütün yetkiyi, dünyayı tek elden yönetecek, kendilerinin de temsil edileceği bir konseye devredecekler. Yeni yönetim sistemi, modernize edilmiş bir komünizmi andıracak. Çünkü herkesin mülkiyet hakkı elinden alınıp, dünya ekonomisi yeni sisteme entegre edilecek.

2 - Yukarıdaki gelişmeler, ABD ve İsrail tarafından son teknolojik gelişmeler kullanılıp simule edilecek. İnsanların 'uzaylı illüstrasyonu' ile gözleri boyanarak bu tiyatro ile globalcilerin dünyayı tek elden yönetmesinin yolu açılacak.



Bir piksel daha karardı

Piksel ne mi? Ekrana rengini veren en küçük elektronik hücre. Benim televizyon yazarlığımın en renkli piksellerinden biri dün Bodrum'da karardı. Reha Muhtar hayatını kaybetti. Benim jüri üyesi, onun sunuculuk yaptığı Atv'deki Akademi Türkiye sırasında çok yakınlaşmıştık.

Canlı yayında birbirimize takılmaktan çok keyif alırdık. Bir gün bana dedi ki, "Haber bülteni sunmayı senin eleştirilerin yüzünden bıraktım." Şaka mıydı, gerçek miydi bugün bile emin değilim. Geriye ise şimdi bile aklıma geldiğinde beni gülümseten "Bu merdivenler aşağıya da iniyor mu?" ve "Tüneli cezaevinden kaçmak için mi kazdınız?" gibi efsane soruları kaldı.

Allah, gani gani rahmet eylesin.



Şeref kürsüsü

Hatay Samandağ'da yaşayan 16 yaşındaki Neval Çam, işaret dilini tercüme eden bir yazılım geliştirdi. Microsoft tarafından yılın en başarılı kadın yazılım girişimcisi seçilen Çam, Stanford Üniversitesi'ne tam burslu kabul edildi.

Zap'tiye

Gülen surat emojisini tasarlayan Harvey Ball. Gel de inan!

Ne demiş?

"Paylaşmayı bildiğiniz tek şey story. Onların da hepsi hikaye." (Kamyon arkası yazısı)