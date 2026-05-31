İddia son günlerde sosyal medyada dolaşıyor. Sivrisinek istilasının tekrar kapımızı çaldığı şu günlerde sosyal medyada hızla dolaşıma giren bu iddia, insanın kanını donduruyor:

"Bill Gates denilen bu satanist pedofili sapık, haftada 40 milyon genetiği değiştirilmiş sivrisinek üretip, gökyüzünden uçaklarla doğaya salıyor.

Ayrıca yine ürettiği genetiği değiştirilmiş keneleri doğaya salması sonucu ABD'de 450 bin kişiyi kene ısırdı ve bu insanlar asla bir daha kırmızı et yiyemeyecekler. Yerlerse ölümcül derecede alerji olacaklar.

Adamın amacı, tüm büyük ve küçükbaş hayvanları telef ettirerek kendi yapay etini satmak ve insan fıtratını bozmak.

Bu şeytana tapan sapığa kimse dur demezse bütün dünya büyük bir felakete doğru koşar adam ilerlemeye devam edecek..."

Boşuna "Sinek küçüktür ama mide bulandırır" dememişler...

Ne dediysek o!

Bu köşede yıllardır "Chemstrail" denilen iklim manipülasyonu hakkında halkımızı bilgilendirip farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Uçaklardan kimyasallar püskürtülüp, yağmurlarımız çalınıyor, ülkemiz uzun süreli bir kuraklığa mahkum edilmek isteniyordu. Hatta salınanlar arasında bazı fiziki ve ruhsal hastalıklara sebep olan maddeler bulunduğu da iddialar arasındaydı.

Kimileri bu haber ve yorumlarımı "komplo teorisi" olarak değerlendirip burun kıvırdılar. Ancak tezimi doğrulayan itiraf son derece ciddi ve yetkili bir ağızdan geldi. ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'ın, "Uçaklardan gökyüzüne kimyasal püskürten kurumlar var. Bu uygulama insan sağlığına zarar veriyor. Bunu engellemek için her şeyi yapacağız" şeklindeki açıklaması, bu konudaki tereddütleri tamamen ortadan kaldıracak nitelikteydi.

Güzel şeyler de oluyor

Eğer yukarıdaki haberler canınızı sıktıysa, buyurun size moralinizi düzeltecek bir gelişme:

Çin'in İç Moğolistan ve Gobi Çölü gibi bölgelerinde, güneş enerjisiyle çalışan otonom makineler, yani robotlar, GPS ve yapay zeka teknolojisini kullanarak inanılmaz bir hassasiyetle kuru toprağa delikler açıyor, fideler yerleştiriyor ve suluyor. Bu robotlar, aşırı sıcak ve kum fırtınalarında gece gündüz çalışarak, insan ekiplerinin asla yapamayacağı kadar hızlı bir şekilde devasa alanları orman haline getirebiliyor.

Çöllerin durdurulamayacağı ve coğrafyanın kader olduğu fikri, tamamen güneş enerjisiyle çalışan bu teknolojiyle yeniden sorgulanmaya başladı.

Ha gayret, umutsuz dünyayı kurtarıyoruz galiba...

Bravo Isparta Belediyesi

Güzelliklere devam:

Şahane bir bayram adeti meğer 7 yıldır Isparta'da devam ediyormuş. Ben de A Haber'de Ata Gündüz Kurşun'un özel haberi ve kameraman Köksal Kılınç'ın görüntüleri sayesinde öğrendim.

Isparta Belediyesi harika bir uygulamanın altına imza atmış. Fiziksel durumları kurban kesmeye el vermeyen yaşlıların evlerine belediye ekipleri yönlendiriliyor. Onlar yaşlıların kurbanlarını kesiyor, parçalıyor, paketliyor, istenirse dağıtımını yapıyor.

Umarım "hizmet belediyeciliğinin" bu eşsiz örneği diğer belediyelere de rehberlik eder ve yurt genelinde yaygınlaşır.

Ne demiş?

Var mısın Yok musun yarışmacısı "Kayınvalidem sizin programınızı kaçırmaz, namazlarını bile reklam arasında kılar" deyince Esra Erol kayınvalideden ricada bulundu: "Lütfen namazlarınızı vaktinde kılın, beni günaha sokmayın."

Gaf kürsüsü

Bayramın ikinci günü A Haber muhabiri Selman Kutlu, Trabzon'da Laz böreği açan kadından bir türkü söylemesini istedi. Ablamız ters köşe yaptı: "Bayram gelmiş neyime? Anam, anam, garibem..."

Zap'tiye

Bayramda yollar lüks araçlarla kilit, otobüslerde, uçaklarda, otellerde, pansiyonlarda, plajlarda yer yok. Dönüşte de "Açız, hükümet istifa" diye slogan atarlar kesin!