Televizyondaki bulaşık makinesi reklamını izlerken kafamda bir ampul yandı.

Kadın, kocasından bulaşık makinasını çalıştırmasını istiyor. Adam mutfağa doğru yürürken "Hangi programda, kaç dereceydi?" filan diye paniğe kapılıyor. Karısı yetişip "Amma da düşündün?" diyerek, programı otomatik seçen yapay zeka tuşuna basıyor. Dış ses de "Biz sizin yerinize düşünürüz" diyor.

Gelelim bende yanan ampule yani aydınlanma anıma:

Hepimizin gözünü boyayan, "Aman da hayatımız ne kadar kolaylaşıyor" diye göbek attığımız yeni teknolojiler sinsi bir plan dahilinde "düşünmeyi" insanların elinden alıyor olabilir mi acaba? Tüm işlevlerimiz algoritmaların esiri olup, makinalar bizim yerinize düşününce ne olacak? İnsan, beyin jimnastiğini bıraktığı için düşünsel yetenekleri atıl hale gelecek. Unutmayın ki, düşünmeyen bireyler çok daha kolay kontrol altına alınır ve tek elden yönetilir. Siz bakmayın insanlaştırılan robotlara. Asıl hedef insanları robotlaştırmak...

Aman diyeyim, sakın "düşünmekten" vazgeçmeyin!

"Padişahım çok yaşa!"

İşte yukarıdaki teorimi destekleyen en son gelişme:

Elon Musk, insanların beynine "kontrol çipleri" yerleştirip, sözde onları "süper insan" haline getirmek için son aşamaya geldi. Musk'a göre çok yakında insanların beyinlerine doğrudan çipler yerleştirilecek ve bu teknoloji insanlara adeta "sibernetik süper güçler" kazandıracak.

Musk'ın şirketi Neuralink tarafından geliştirilen bu teknoloji, insan biyolojisini gelişmiş bilgisayar sistemleriyle birleştirmeyi hedefliyor. Beyne yerleştirilecek çiplerin, insanların yalnızca düşünce gücüyle cihazları kontrol etmesini sağlayabileceği, felçli hastalarda kaybedilen işlevleri geri kazandırabileceği ve hatta hafıza ile zekayı doğal sınırların ötesine taşıyabileceği konuşuluyor.

Ancak bilim insanları bu gelişmenin ciddi etik ve güvenlik sorunlarını da beraberinde getirdiğini söylüyor. Mahremiyet, bilinç kontrolü, veri güvenliği ve insan zihninin makinelerle birleşmesinin doğuracağı riskler hâlâ büyük bir tartışma konusu. (Hazal Merisana'nın çevirisi) Unutmayın, Elon Musk, sahip olduğu Tesla otomobillerinin fabrika otoparkında tek düğmeye basarak tüm araçlara aynı anda ışık ve ses koreografisi yaptırmıştı.

İster misiniz, çip yerleştirdiği insancıklar aynı fabrikanın önünde yere kapanıp, "Padişahım çok yaşa" diye biat etsin?

İşte kameramanlık

Onlar hakkında bu köşede çok yazı yazdım. Kameramanlar, bizim mesleğin en cefakar mensuplarıdır. Karda, yağmurda, çamurda, sıcakta, bazen tepelerinde kurşunlar vızıldarken, kamerası, bataryası, tripoduyla az 40 kilo teçhizatı taşımak zorunda olan gizli kahramanlardır onlar.

Kendilerine emanet edilen kameralar ise namuslarıdır. İşte CNN Türk kameramanı Ali Uğurlu'nun ekrandan çektiğim görüntüsü. Ankara'daki Özgür Özel yanlılarının yürüyüşünü görüntülerken, aniden yağmur bastırmış. O da üzerindeki montu çıkartıp, "evladı" saydığı kamerasını örtmüş. Bana İstiklal Savaşı'nda kağnısıyla cepheye mühimmat taşıyan o isimsiz bacımızın, sırtındaki bebeğini sardığı battaniyeyi alıp, ıslanmasın diye top mermilerinin üzerine örttüğü o tarihi anı hatırlattı...

Ne demiş?

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic: "Özür dilemem gerekiyor. Buraya Hull City'yi Championship'te tutmak için getirildim ama başarısız oldum. Çünkü Premier Lig'e gidiyoruz."

Şeref kürsüsü

Bir günde tam 500 akülü ve tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Müge Anlı bu rekoruyla bir kez daha gönülleri fethetti.

Zap'tiye

Kapalıçarşı'ya yapılan operasyonda çok ünlü bir kuyumculuk firmasının da kaçakçılığa karıştığı ortaya çıktı. Densiz olmaazzz!..