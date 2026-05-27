Hastalığına internet arama motorlarında çare arayan, tedavisini neredeyse tamamen yapay zekaya havale edeni biliyordum da böylesini görmemiştim doğrusu. Bir kadın, göğüs röntgenini Facebook hesabından paylaşıp, üzerine de "Doktor 'Astım başlangıcı var' dedi. Lütfen anlayan doktor varsa bakabilir mi? Teşekkür ederim" yazdı.

İyi ki aklı evvelin biri kendini doktor olarak tanıtıp "Hanımefendi, neşteri çakmakla ısıtıp sterilize edin. Sonra da ciğerinizin o buğulu görünen yerini kesip alın" diye yazmadı.

Eskiden olsa "Millet ekonomik zorunluluktan dolayı doktora gidemediği için kendine alternatif çözümler arıyor" filan derdim. Ama Türkiye son 20 yılda dünyanın hayranlıkla izleyip gıpta ettiği bir sağlık reformu gerçekleştirdi. Otel konforundaki şehir hastanelerinden MHR sistemiyle randevu alıp muayene olmak bedava. Hâlâ Facebook'ta derdine derman aramak da neyin nesi?

Engelleri aşmak

İşte üzerine kitaplar yazılacak, filmler çekilecek bir fotoğraf karesi.

Bir bacağı olmayan çocuk, koltuk değneklerinden birini arkadaşına vermiş, keyifle maç izliyorlar.

Ona "engelli" diyorlar ama o eksiksiz, kocaman yüreğiyle arkadaşına engel atlatmış. Fiziksel eksiğini, ruhsal zenginliğiyle tamamlamış.

Kendi "yok"unu, "çok"a çevirmiş.

"Olmayan"dan, sevgi, vefa, dostluk yaratmış. Onun koltuk değneği, arkadaşına göz olmuş.

Ve... Tek bacak üzerine inşa edilmiş o kocaman kalp, hepimize yetmiş de artmış...

İstanbul'un kaosuna bayıldılar

Avrupa Kupası finalinde Alman temsilcisi Freiburg'u 3-0 yenerek kupaya uzanan Aston Villa büyük sevinç yaşarken İngiliz taraftar da İstanbul'dan son derece mutlu izlenimlerle ayrıldı. İşte Aston Villa seyircisinin Türkiye ve İstanbul hakkındaki yorumları: "Sokakta her köşe başında döner ve kebap var. Aç kalma ihtimaliniz sıfır." "Burada sabaha karşı 3'te bile sıcak yemek bulabiliyorsunuz. İngiltere'de bu saatte sadece sandviç kalır."

"Başta yoğun polis görünce gerildik ama şehir çok güvenli ve dost canlısı." "Türkler organizasyon işini gerçekten iyi biliyor." "İstanbul trafiği tam bir çılgınlık! Taksiciler Formula 1 pilotu gibi." "Şehir inanılmaz kalabalık ama bu kaosun içinde ayrı bir cazibe var." Onlar için hava hoş. İki gün kalıp, gidiyorlar. Gerisini bir ömür o kaosa mahkum bizler düşünelim.

Ne demiş?

Bir Whatsapp yazışması:

Oğlum bayramda gelecek misiniz?

-Evet anne ama geç geliriz. Baksana arifede bile çalışıyorum. Şeytan diyor ki, kredi çek, kendi işini kur.

-Sen dinleme karını, senin işin iyi.

Gaf'let kürsüsü

Kütahya'da Roma dönemine ait tarihi bir kadın heykelinin ağzına modern bir musluk takıp, çeşme yaptılar.

Zap'tiye

Herkese hayırlı, huzurlu, keyifli bayramlar. Köşemiz her zaman olduğu gibi bayram süresince açık olacak.