Bu fotoğrafa iyi bakın, çünkü son derece önemli mesajlar içeriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında bulunan siyah sancağın Türk ve İslam tarihinde çok büyük bir önem ve anlamı var. Hazreti Muhammed (S.A.V.) savaşa gideceği zaman bu siyah sancağı İslam ordularının önüne koyardı. Onu gören, ümmetin sefere çıktığını anlardı.

Fotoğraftaki bir diğer önemli ayrıntı ise komutanların kılıçlarını çekmiş haldeki görüntüleri. Üstelik eldivenlerini de çıkarıp ellerine almışlar. Osmanlı'dan beri süregelen ordu geleneğine göre, kılıç çekildiğinde kana bulanmadan kınına girmez.

Gerisini Adalar Denizi'nde suyu bulandırmaya çalışanlar, Suriye ve Irak'ta bize karşı fırıldak çevirmeye kalkanlar, "Sıra Türkiye'de" diye boş hayaller kuranlar, bu ordunun zamanında Şam'a da, Kudüs'e de girdiğini unutanlar düşünsün...



DÜNYA SİZLERLE GÜZEL

Bu pazar sabahında hepimize iyi gelecek bir haberim var: Filipinler'den küçük bir sevda papağanı olan Nitya, şiddetli bir kedi saldırısının ardından normal şekilde yürüme ve iniş yapma yetisini kaybetti.

Sahibi Marc Joseph Colando, onun gökyüzünün tadını çıkaramamasına dayanamadı; bu yüzden Nitya'nın yeniden güvenle uçabilmesi için bir drone'a bağlı küçük şeffaf bir kabin yaptı.

Ortaya çıkan sonuç binlerce insanı duygulandırdı, çünkü kuş bir kez daha yüksekliklerin keyfini çıkarıyor ve heyecanla şarkı söylerken duyuluyordu. Hikaye kısa sürede viral oldu ve birçok kişi Marc'ın muazzam sevgisini ve adanmışlığını vurguladı. O da, minik kuşun uçuşlar sırasında korku ya da stres hissetmemesi için her şeyin dikkatle test edildiğini söyledi.

Bazen bir yaralı kuşu yeniden uçurmak, hepimizi göklere taşıyor değil mi?..



HAFTANIN DERSİ

Lübnan'ın en zengin adamı Eymen Bistani, Beyrut'u en iyi noktadan gören hakim bir tepede kendisine görkemli bir mezar yaptı, oraya gömülmeyi vasiyet etti.

İlahi kader farklı tecelli etti, içinde bulunduğu özel uçağı denize düştü. Milyonlara mal olan aramalar sonunda uçağı bulundu ama cesedine ulaşılamadı...

Lord Teshlid, İngiltere'nin en zengin adamlarındandı, zaman zaman devlete bile borç veriyordu.

Malikanesinde oldukça büyük ve korunaklı bir odayı servet kasası olarak kullanıyordu. Bir gün hazinesine girdi ve yanlışlıkla kapıyı üstüne kapattı. Oda çok özel inşa edildiği için, ne kadar bağırıp çağırdıysa ve yardım istediyse de sesini kimseye duyuramadı. Zaman zaman eve gelmediği için, evdekiler arama ihtiyacı hissetmedi. Günler sonra cesedi bulunan Lord, bir şekilde parmağını kesmiş ve kanıyla şu cümleyi yazmıştı: "Dünyanın en zengin insanı, açlıktan ve susuzluktan ölüyor..."

Dünya hayatında mal ve servetin her şeyi çözdüğünü sananlara duyurulur...



Ne demiş?

Kocaeli TV spikeri Ecem Ercan bu fotoğrafını paylaşıp altına şöyle yazmış: "Haber benim işim ama etki bırakmak tercihim."



Gaf kürsüsü

İlkokul öğrencisinin velisi, çocuğunun sınavda verdiği cevap yüzünden okula çağrıldı. Soru: Bir destede kaç eleman vardır? Cevap: Jokersiz 52.

Zap'tiye

İster misiniz şimdi CHP'li belediyelerin kıydığı nikahlar da geçersiz sayılsın?