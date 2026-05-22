Sarıyer Maden Mahallesi'ndeki Yunus Emre Sokak'ta bir aydınlatma direğinin araç çarpması nedeniyle yola doğru tehlikeli şekilde eğildiğini görünce hemen BEDAŞ'ı arayıp ihbarda bulundum. Bana acil ekip gönderileceğini söylediler. Aradan bir hafta geçip müdahale edilmeyince ikinci kez arayarak yeniden kayıt bıraktım.

Son görüşmenin ardından üç gün geçmesine rağmen henüz bir hareket yok, sabırla bekliyorum.

Direğin taşıdığı kablolar caddenin üzerine son derece tehlikeli bir şekilde sarkmış durumda. Allah korusun, yüksek bir aracın bu tellere takılması durumunda direk yola devrilip bir faciaya sebep olacak.

Belli ki ilgisiz ilgililer, çoğu zaman yaşandığı gibi birilerinin hayatını kaybetmesini bekliyorlar.

(BEDAŞ ihbar kayıt numaralarım: 7640219321 ve 5658638268)



Bravo İbrahim Sadri

Atv Hafta Sonu Sabah Haberleri'nin başarılı sunucusu, usta şair İbrahim Sadri'nin tek kişilik sahne şovu "İbrahim Sadri Sineması"nın Gebze'de yapılan galasından herkes mutlu mesut ayrıldı. Özellikle de 70'li 80'li yılları "genç" olarak yaşayan bizim kuşak bir güldü, bir ağladı.

Bir başına sahneye çıkıp insanları bir buçuk saat boyunca ağzının içine baktırmak öyle her yiğidin harcı değildir. Ama bir de ne göreyim? İbrahim Sadri'nin içinden harika bir mesaj, usta bir komedyen fışkırmış.

Yine de bu gösteri birkaç bin izleyicinin "ayrıcalığı" olarak kalmamalı. Değerli dostum bu nitelikli şovunu mutlaka bir talk show programı olarak ekrana taşımalı.



Fener'de kimler kalmalı?

Fenerbahçe'de yeni başkanın da yeni teknik direktörün de işi zor. Çünkü şampiyonluktan başka çıkış yok. Bunun için de köklü bir kadro revizyonuna ihtiyaç var.

Peki Fenerbahçe'de kimler kalmalı? İşte uzun olmayan o listem:

İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Assensio, Guendouzi, Fred, Yiğit Efe. Çok ağır ama belki Skriniar'ı da ekleyebilirim, zorunluluk halinde. Gerisinin bu takımda yeri ve önemi yok. Peki Fenerbahçe'ye ne lazım?

Öncelikle iş bitirici, dirayetli, kararlı ve eli çabuk bir yönetim. Fenerbahçe'yi ve Türk futbolunu iyi tanıyan, tecrübeli bir teknik direktör. (Çünkü tanıma, tanışma, uyum süreci gibi ekstra sürelere camianın tahammülü yok. Gelen, "kredisiz" gelmeyi kabul edecek.) Kariyeri ve yetenekleri tartışılmayacak bir asil, bir yedek kaleci. Osimhen ve Onuachu tipinde iki süper kalite santrfor. Assensio'yu duble edecek bir oyun kurucu. En az üç süratli ve adam eksiltme yeteneği olan kanat oyuncusu. Üç sağlam stoper. Yani en az 13 yeni transfer.

Yoksa... Gelsin üst üste 6'ncı ikincilik...



Taş yerinde ağırdır

Türk otomotiv sanayinin gururu, 70'li yıllarda üretilen Anadol STC - 16'nın hastasıyım.

Eski bir ilanını bulup yapay zeka marifetiyle "Bugün üretilseydi nasıl görünürdü?"nün cevabını aradım ama sonuçtan hiç memnun kalmadım. Nerede o eskisinin endamı, estetiği, havası?

Belli ki teknoloji, zevkleri de köreltmiş!



Gaf'let kürsüsü

Arsenal - Burnley maçında izleyenleri +18'lik bir sürpriz bekliyordu. Arsenalli Hincapie yerde sürüklenince şortu üzerinden sıyrılıverdi.



Zap'tiye

Bu yaz Bodrum'da lahmacun 30 Euro (1500 TL), hamburger 42 Euro (2100 TL) fiyatla satılacak. Fotoğrafta ise Borussia Dortmund'un stadında 2.80 Euro'ya (200 TL) satılan ekmek arası şnitzel görülüyor.



Ne demiş?

"Şu gençliği hayatın sonuna koysalardı da adamakıllı yaşasaydık." (Sanal medyadan)