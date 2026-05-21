Huyum kurusun, ilk'leri gerçekleştirmeyi çok severim. İlk parçalı köşe yazısı, ilk yarım gazete sayfası boyutunda televizyon kritik köşesi (Yakından Kumanda), ilk yıllık televizyon almanağı (Gaf Kürsüsü kitabım), televizyonda ilk kez Haftanın Pot 10 listesi (Medyatik programım) gibi...

Bir kez daha bir ilk'e imza atmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Dünyada türünün ilk ve tek örneği olan; şiirleri, aynı anda bestelenmiş şarkı olarak da dinleyip, kliplerini izleyebileceğiniz Şarkılı Şiirler adlı kitap/ albümüm, Turkuvaz Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kitapta yer alan şiirlerin yanında yer alan kare kodu telefonunuza ya da tabletinize okuttuğunuzda, ilgili şiirin bestesini dinleyip, klibini izleyebiliyorsunuz. Böylece bir kitap parası ödediğinizde 122 şiirle birlikte tam 133 şarkılık bir müzik albümüne sahip oluyorsunuz.

Daha önce yayınlanmış üç şiir kitabımdan seçmeleri ve yeni şiirlerimi, dijital ortamda yapay zekadan biraz yardım alarak besteledim. Ama bu besteler "Sözleri yükle yapay zeka uygulamasına, sana beste yapsın" kolaycılığında gerçekleştirilmedi. Bu kitap/ albüm, bir yılı aşkın sancılı ve zahmetli bir mesainin sonunda hayata geçti. Şiirin ruhuna en uygun müzik türünü, şarkı formunu, ritmi, enstrümanları, vokali ben seçip, yükledim. Her şiir 5-10 kez bestelendi ve sonunda 1-2 tanesi kitap için seçildi.

Peki bu kitap/albümü niye yaptım?

Öncelikli hedefim; "piyasa" şarkılarındaki sıradanlığa, özellikle de "sokak diliyle" yazılan sözde güftelere karşı isyan bayrağı açıp, popüler müziğe "edebiyat derinliği" katmak adına örnekler oluşturmak. Söz bulmakta güçlük yaşamaya başlayan ve tıknefes hale gelen müzik piyasasına bu şarkılarla kalp masajı yapmak...

Bir başka iddiam ise "Yapay zeka ile yapılan şarkıların ruhu yok" söylemini boşa çıkarmak.

Ayrıca bir kitap parası ödeyip, yanında 133 şarkının yer aldığı dijital bir müzik albümüne sahip olacaksınız. Daha ne olsun?

Kitap/albümüm her zevke hitap edecek geniş bir müzik yelpazesine sahip. Dinleyenlere; poptan arabeske, rock'tan rap'e, Türk Sanat Müziği'nden türkülere kadar uzanan geniş bir coğrafyada gezinti imkanı sunuyor.

Bu arada "deyiş" olarak nitelendirebileceğim bazı şiirlerimde "Aşık Arîfi" mahlasını kullandım. Arif, dedemin ismi ve benim göbek adım. Kendisini hiç görmedim. Ben doğmadan Hakk'a yürümüş. Belki bu deyişlerle dokunurum yüreğine. Nurlar içinde uyusun...

Ben bu şiir kitabı, daha doğrusu 133 şarkılık dijital albüm konusunda çok iddialıyım ama son karar mercii siz değerli edebiyat ve müzik tutkunları olacak tabii ki.

Bakın bakalım, olmuş mu?..



Hakkı Yalçın Şarkıları - 2

Bugünkü köşemiz pek bir müzikal oldu. Şimdi de sizi 40 yıllık kadim dostum, usta şair, Takvim gazetesi köşe yazarı sevgili Hakkı Yalçın'ın yeni albümünden haberdar etmek istiyorum:

Muhteşem güfteleriyle bugüne dek dilimizden düşmeyen onlarca şarkıya imza atan değerli dostum bu kez yeni bir saygı albümüyle müzikseverlerin huzurunda. Yaşar, Cengiz Kurtoğlu, Melek Mosso, Hakan Altun, Kibariye, Muazzez Ersoy, Özgün, Özgür Alter ve Sinan Özen ile müziğin en iyi seslerini bir araya getiren "Hakkı Yalçın Şarkıları Vol. 2" albümü Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda görücüye çıktı.



Gaf'let kürsüsü

Survivor'a iğne iplik gibi gelip, obez olan Lina'nın durumu bilimsel tez olabilir!

Zap'tiye

Gezen tavuk yumurtası bu olabilir mi acaba?

Ne demiş?

"Bir zenginle bir fakir aynı anda öldü. Fakir hiçbir şey bırakmadı, zengin hiçbir şey götürmedi. İşte biz insanların anlayamadığı tam da bu..." (Sanal medyadan)