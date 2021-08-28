Yargı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yargı dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda?

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu bakımından araştırılıyor. Televizyon dizilerini yakından takip edenler, yeni sezon yapımları arasında Yargı dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler, hangi kanalda yayınlanacak gibi sorularla bu yapımı araştırıyor. İşte çekimleri devam eden diziye ilişkin merak edilenlerin yanıtı.

YARGI DİZİSİ KONUSU

Aile değerlerini ve adalet kavramını sorgulatmaya hazırlanan dizinin konusu, Savcı Ilgaz ve Avukat Ceylin'in yaşadıklarını anlatacak. Bir cinayet vakası sonucu yolları kesişen ikilinin adalet savaşı rekabeti ekranlara gelecek.