Yargı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yargı dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda?

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu bakımından araştırılıyor. Televizyon dizilerini yakından takip edenler, yeni sezon yapımları arasında Yargı dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler, hangi kanalda yayınlanacak gibi sorularla bu yapımı araştırıyor. İşte çekimleri devam eden diziye ilişkin merak edilenlerin yanıtı.
YARGI DİZİSİ KONUSU
Aile değerlerini ve adalet kavramını sorgulatmaya hazırlanan dizinin konusu, Savcı Ilgaz ve Avukat Ceylin'in yaşadıklarını anlatacak. Bir cinayet vakası sonucu yolları kesişen ikilinin adalet savaşı rekabeti ekranlara gelecek.
YARGI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ KANALDA?
Çekimlerine geçtiğimiz haftalarda başlanan Yargı dizisinin sonbahar aylarında Kanal D ekranlarında başlaması planlanıyor.
YARGI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Pınar Deniz
Kaan Urgancıoğlu
Hüseyin Avni Danyal
Uğur Polat
Mehmet Yılmaz Ak
Zeyno Eracar
Ali Seçkiner Alıcı
Başak Gümülcinelioğlu
Uğur Aslan
Pınar Çağlar Gençtürk
Onur Özaydın
Ece Yüksel
Özlem Çakar
Arda Anarat
Onur Durmaz
Zeynep Atılgan
Beren Nur Karadiş
Yönetmen: Ali Bilgin
Senarist: Sema Ergenekon