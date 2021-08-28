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Giriş Tarihi: 28.8.2021 21:44

Yargı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yargı dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda?

Yargı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yargı dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda?

Eylül ayının gelişiyle birlikte dizilerin yeni sezonları için geri sayım başladı. Bu sırada kanallar yeni yapımlarını da görücüye çıkardı. Yeni sezon dizileri arasında yer alan Yargı da bu kapsamda “Yargı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?” gibi sorularla inceleniyor. Pek çok televizyon izleyicisi; Yargı dizisi ne zaman başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak diye merak ediyor. İşte yeni diziyle ilgili merak edilenler.

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu bakımından araştırılıyor. Televizyon dizilerini yakından takip edenler, yeni sezon yapımları arasında Yargı dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler, hangi kanalda yayınlanacak gibi sorularla bu yapımı araştırıyor. İşte çekimleri devam eden diziye ilişkin merak edilenlerin yanıtı.

YARGI DİZİSİ KONUSU

Aile değerlerini ve adalet kavramını sorgulatmaya hazırlanan dizinin konusu, Savcı Ilgaz ve Avukat Ceylin'in yaşadıklarını anlatacak. Bir cinayet vakası sonucu yolları kesişen ikilinin adalet savaşı rekabeti ekranlara gelecek.

YARGI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ KANALDA?

Çekimlerine geçtiğimiz haftalarda başlanan Yargı dizisinin sonbahar aylarında Kanal D ekranlarında başlaması planlanıyor.

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Pınar Deniz

Kaan Urgancıoğlu

Hüseyin Avni Danyal

Uğur Polat

Mehmet Yılmaz Ak

Zeyno Eracar

Ali Seçkiner Alıcı

Başak Gümülcinelioğlu

Uğur Aslan

Pınar Çağlar Gençtürk

Onur Özaydın

Ece Yüksel

Özlem Çakar

Arda Anarat

Onur Durmaz

Zeynep Atılgan

Beren Nur Karadiş

Yönetmen: Ali Bilgin

Senarist: Sema Ergenekon

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Yargı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yargı dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda?
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