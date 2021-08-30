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Giriş Tarihi: 30.8.2021 17:16 Son Güncelleme: 30.8.2021 17:16

Kalp Yarası yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı izleKalp Yarası 9. Bölüm izle!

Kalp Yarası yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı izle – Kalp Yarası 9. Bölüm izle!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden Kalp Yarası’nın yayın günü geldi. Dizinin sevenleri; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kalp Yarası yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı diye araştırmaya koyuldu. Önceki bölümde Ferit ve Ayşe’nin yakınlaşmaları diziye damga vururken, dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kalp Yarası 9. Bölüm kesintisiz, tek parça izle! İşte Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı.

Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı ile hayranlarını ekranın başında kilitledi. ATV ekranlarının sevilen dizisi Ferit ve Ayşe'nin ilişkisi hiç olmadığı kadar iyiye gider. Onların oyun sandığı evliliğinin gerçek olduğunu gören Hande ise bu durum karşısında deliye döner. Yeni bölümde neler olacağını merak eden diziseverler, Kalp Yarası yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölümde neler olacak diye araştırıyor. Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı izle! İşte Kalp Yarası 9. Bölüm canlı ve kesintisiz izleme ekranı.

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ferit ve Ayşe arasındaki buzlar erimeye başlar. Tam da bu sırada Baha'nın konağa şoför olarak gelişiyle Ayşe'nin hayatı altüst olur. Onu konaktan göndermeye çalışsa da Baha'nın buna niyeti yoktur. Babasından yediği tokatla gururu incinen Sinan evden uzaklaşır. Ancak Leman bu durumu yanlış anlar ve aralarında gerginlik yaşanır. Baha'nın konağa gelişiyle köşeye sıkışan Ayşe verdiği yanlış bir karar sonucu Ferit'le karşı karşıya gelir. Bu olayın ardından yüzleşen ikili için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

KALP YARASI OYUNCU KADROSU

Gökhan Alkan

Yağmur Tanrısevsin

Merve Çağıran

Toprak Can Adıgüzel

Şenay Gürler

Mahir Günşiray

Meltem Gülenç

Rıza Akın

Nail Kırmızıgül

Yonca Şahinbaş

İnanç Konukçu

Burçin Abdulla

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz

Kemal Burak Alper

KALP YARASI 9. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KALP YARASI 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Kalp Yarası 9. Yeni Bölüm Fragmanı (30 Ağustos 2021 Pazartesi) yayınlandı izle! Ferit ve Ayşe artık hiç olmadığı kadar yakın

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Kalp Yarası yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı izle – Kalp Yarası 9. Bölüm izle!
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