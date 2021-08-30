Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı ile hayranlarını ekranın başında kilitledi. ATV ekranlarının sevilen dizisi Ferit ve Ayşe'nin ilişkisi hiç olmadığı kadar iyiye gider. Onların oyun sandığı evliliğinin gerçek olduğunu gören Hande ise bu durum karşısında deliye döner. Yeni bölümde neler olacağını merak eden diziseverler, Kalp Yarası yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölümde neler olacak diye araştırıyor. Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı izle! İşte Kalp Yarası 9. Bölüm canlı ve kesintisiz izleme ekranı.

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ferit ve Ayşe arasındaki buzlar erimeye başlar. Tam da bu sırada Baha'nın konağa şoför olarak gelişiyle Ayşe'nin hayatı altüst olur. Onu konaktan göndermeye çalışsa da Baha'nın buna niyeti yoktur. Babasından yediği tokatla gururu incinen Sinan evden uzaklaşır. Ancak Leman bu durumu yanlış anlar ve aralarında gerginlik yaşanır. Baha'nın konağa gelişiyle köşeye sıkışan Ayşe verdiği yanlış bir karar sonucu Ferit'le karşı karşıya gelir. Bu olayın ardından yüzleşen ikili için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.