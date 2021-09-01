Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Güncel Haberleri KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM 2021 KPSS sınav sonuçları açıklanma tarihi!
Giriş Tarihi: 1.9.2021 12:20 Son Güncelleme: 1.9.2021 12:21

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM 2021 KPSS sınav sonuçları açıklanma tarihi!

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM 2021 KPSS sınav sonuçları açıklanma tarihi!

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, adayların gündeminde yer alıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışmanın hayalini kuran adaylar, Ağustos ayı içerisinde tamamlanan oturumlara katılım gösterdi. Bu noktada, KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2021 KPSS sonuç tarihi bilgisi paylaşıldı. İşte, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili gelişmeler

KPSS sınav sonuçları 2021, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yüz binlerce aday, Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumlarına katılım gösterdi. Adayların memuriyet hakkı için elde edeceği puan ise KPSS sonuçları neticesinde belli olacak. Bu doğrultuda, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. ÖSYM, KPSS sonuç tarihi hakkında bilgi verdi. Peki, 2021 KPSS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte son gelişmeler

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) oturumları Ağustos ayında gerçekleştirildi. Sınavın sonuçları ÖSYM sınav takviminde belirtildiği üzere 16 Eylül Perşembe günü açıklanacak.

KPSS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Memur adayları sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürürken, adaylar KPSS sonuçlarının belirtilen tarihten erken açıklanma ihtimalini merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavların bazıları belirtilen tarihten erken açıklandı.

ÖSYM bu konuda bir açıklama yapmadı fakat sınav değerlendirme sürecinin erken bitmesi halinde 2021 KPSS de 16 Eylül'den önce açıklanabilir. KPSS sonuç ekranı erişime açıldığında sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

KPSS SINAV SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

KPSS sınav puanının geçerlilik süresi 2, ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) sınav puanı geçerlilik süresi 1 yıldır. Öğretmen adayları, bu yıl düzenlenen sınavdan elde ettiği puanı 1 yıl kullanabilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM 2021 KPSS sınav sonuçları açıklanma tarihi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA