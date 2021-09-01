KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM 2021 KPSS sınav sonuçları açıklanma tarihi!

KPSS sınav sonuçları 2021, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yüz binlerce aday, Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumlarına katılım gösterdi. Adayların memuriyet hakkı için elde edeceği puan ise KPSS sonuçları neticesinde belli olacak. Bu doğrultuda, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. ÖSYM, KPSS sonuç tarihi hakkında bilgi verdi. Peki, 2021 KPSS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte son gelişmeler
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) oturumları Ağustos ayında gerçekleştirildi. Sınavın sonuçları ÖSYM sınav takviminde belirtildiği üzere 16 Eylül Perşembe günü açıklanacak.
Memur adayları sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürürken, adaylar KPSS sonuçlarının belirtilen tarihten erken açıklanma ihtimalini merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavların bazıları belirtilen tarihten erken açıklandı.
ÖSYM bu konuda bir açıklama yapmadı fakat sınav değerlendirme sürecinin erken bitmesi halinde 2021 KPSS de 16 Eylül'den önce açıklanabilir. KPSS sonuç ekranı erişime açıldığında sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.