Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Güncel Haberleri Sağlık ocakları PCR testi (koronavirüs testi) yapıyor mu? Sağlık ocağında PCR testi yapılıyor mu, ücretsiz mi?
Giriş Tarihi: 4.9.2021 08:43 Son Güncelleme: 4.9.2021 08:43

Sağlık ocakları PCR testi (koronavirüs testi) yapıyor mu? Sağlık ocağında PCR testi yapılıyor mu, ücretsiz mi?

Sağlık ocakları PCR testi koronavirüs testi yapıyor mu? Sağlık ocağında PCR testi yapılıyor mu, ücretsiz mi?

Tüm çalışanlara PCR testi zorunluluğu getirilmesinin ardından vatandaşlar koronavirüs testinin nerelerde yapılacağını araştırmaya koyuldu. Eve en yakın sağlık merkezi olan sağlık ocakları PCR testi yapıyor mu sorusu da bu kapsamda araştırılmaya başladı. Sürüntü örneği olarak da bilinen bu test haftada bir kez işveren tarafından tüm çalışanlardan istenecek. Sağlık ocağında PCR testi yapılıyor mu, ücretsiz mi gibi soruların yanıtı haberimizde.

Sağlık ocakları PCR testi yapıyor mu, sağlık ocaklarında koronavirüs testi ücretsiz mi gibi sorular günün en çok araştırılanları arasına girdi. 6 Eylül'den itibaren geçerli olacak test zorunluluğu öncesi vatandaşlar sağlık ocağında PCR testi yapılıyor mu, ücretsiz mi diye merak ediyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler.

PCR TESTİ ZORUNLU MU OLDU?

Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasıyla birlikte, 6 Eylül'den sonra, aşı olmayan tüm çalışanların haftada bir PCR testi vermesi zorunlu hale getirildi.

SAĞLIK OCAĞINDA PCR TESTİ YAPILIYOR MU?

Koronavirüs testleri tüm hastanelerde ve Koronavirüs test kitine sahip merkezlerde yapılmaktadır. Sağlık ocaklarında henüz PCR testi yapılmıyor. Ancak ilerleyen süreçte bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılması halinde son gelişmeler sabah.com.tr'de yer alacak.

PCR TESTİ ÜCRETSİZ Mİ?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında PCR testi ücretsiz yapılmaktadır. Koronavirüs testi devlet hastanelerinde ücretsiz yapılır ancak özel sağlık kuruluşlarında test karşılığında ücret talep edilmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık ocakları PCR testi (koronavirüs testi) yapıyor mu? Sağlık ocağında PCR testi yapılıyor mu, ücretsiz mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA