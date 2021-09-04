Sağlık ocakları PCR testi yapıyor mu, sağlık ocaklarında koronavirüs testi ücretsiz mi gibi sorular günün en çok araştırılanları arasına girdi. 6 Eylül'den itibaren geçerli olacak test zorunluluğu öncesi vatandaşlar sağlık ocağında PCR testi yapılıyor mu, ücretsiz mi diye merak ediyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler.
PCR TESTİ ZORUNLU MU OLDU?
Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasıyla birlikte, 6 Eylül'den sonra, aşı olmayan tüm çalışanların haftada bir PCR testi vermesi zorunlu hale getirildi.
SAĞLIK OCAĞINDA PCR TESTİ YAPILIYOR MU?
Koronavirüs testleri tüm hastanelerde ve Koronavirüs test kitine sahip merkezlerde yapılmaktadır. Sağlık ocaklarında henüz PCR testi yapılmıyor. Ancak ilerleyen süreçte bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılması halinde son gelişmeler sabah.com.tr'de yer alacak.
PCR TESTİ ÜCRETSİZ Mİ?
Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında PCR testi ücretsiz yapılmaktadır. Koronavirüs testi devlet hastanelerinde ücretsiz yapılır ancak özel sağlık kuruluşlarında test karşılığında ücret talep edilmektedir.