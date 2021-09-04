Sağlık ocakları PCR testi yapıyor mu, sağlık ocaklarında koronavirüs testi ücretsiz mi gibi sorular günün en çok araştırılanları arasına girdi. 6 Eylül'den itibaren geçerli olacak test zorunluluğu öncesi vatandaşlar sağlık ocağında PCR testi yapılıyor mu, ücretsiz mi diye merak ediyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler.

PCR TESTİ ZORUNLU MU OLDU?

Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasıyla birlikte, 6 Eylül'den sonra, aşı olmayan tüm çalışanların haftada bir PCR testi vermesi zorunlu hale getirildi.