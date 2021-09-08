Safer ayı ne zaman başlıyor, başladı mı? Hicri takvime göre Safer ayı başlangıcı ve bitişi ne zaman?

Muharrem ayının bitişiyle birlikte Safer ayı başlıyor. 2021 Safer ayı ne zaman başlıyor sorusu son günlerde pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Muharrem ayı ne zaman bitecek, Safer ayı ne zaman başlayacak soruları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Hicri takvimle yanıt buluyor. Safer ayı başlangıcı ve bitişi ne zaman sorularının yanıtı haberimizde.

HİCRİ TAKVİME GÖRE HANGİ AYDAYIZ?

Hicri takvime göre şuanda Muharrem ayındayız. 9 Ağustos'ta başlayan Muharrem ayı 7 Eylül'de son bulacak ve yerini Safer ayına bırakacak. Aşure ayı da böylece son bulacak.