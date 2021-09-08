Safer ayı ne zaman başlıyor, başladı mı? Hicri takvime göre Safer ayı başlangıcı ve bitişi ne zaman?

Muharrem ayının bitişiyle birlikte Safer ayı başlıyor. 2021 Safer ayı ne zaman başlıyor sorusu son günlerde pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Muharrem ayı ne zaman bitecek, Safer ayı ne zaman başlayacak soruları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Hicri takvimle yanıt buluyor. Safer ayı başlangıcı ve bitişi ne zaman sorularının yanıtı haberimizde.
HİCRİ TAKVİME GÖRE HANGİ AYDAYIZ?
Hicri takvime göre şuanda Muharrem ayındayız. 9 Ağustos'ta başlayan Muharrem ayı 7 Eylül'de son bulacak ve yerini Safer ayına bırakacak. Aşure ayı da böylece son bulacak.
SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet 2021 dini günler takvimi ile Safer ayının tarihi açıklandı. Takvime göre, Safer ayı bu yıl 8 Eylül tarihinde idrak edilmeye başlanacak.
SAFER AYI NE ZAMAN BİTECEK?
Takvime göre 8 Eylül'de başlayan Safer ayı 6 Ekim'de sona erecek. Bu ayın ardından Rebiülevvel ayı başlayacak.
SAFER AYINDA NELER YAPILIR?
Safer ayında yapılacak farklı bir ibadet şekli ya da bu aya özgü bir dua yoktur. Ancak Hz. Muhammed (s.a.v.) günlük ibadetlerini ve dualarını bu ayda da aynı şekilde gerçekleştirdiği için müminlerin aynı şekilde ibadetlerini sürdürmesi tavsiye edilir. Kameri ayların ikincisi olan Safer ayı, Cahiliye döneminde uğursuzluk ve bela ayı olarak bilinirdi. Bu inanışın dinimizde bir karşılığı yoktur ve hurafedir. Ancak her zaman olduğu gibi bu ayda da kaza ve beladan korunmak için müminler bolca dua etmeli, tövme ve istiğfarda bulunmalı, zikir ve tesbih çekmelidir. Ayrıca vakit namazlarının yanında kaza namazı kılmak da yapılabilecekler arasındadır.